Accumulation d’ordures à Regina : le conseil municipal en quête de solution

Plusieurs habitants de Regina et des conseillers municipaux affirment qu’un nombre grandissant de déchets et des dépôts illégaux d'ordures sont présents dans les rues et ruelles de Regina.

Les conseillers municipaux Andrew Stevens et Dan Leblanc ont présenté des motions qui seront discutées au cours de cette rencontre spéciale.

Andrew Stevens se dit particulièrement préoccupé par ce problème dans le district 3 de Regina

« C’est effrayant de voir comment cette situation a empiré.Il y a des ordures partout, non seulement des déchets, mais aussi des dépôts illégaux d'ordures, des piles de seringues et d’accessoires facilitant la consommation de drogues. » — Une citation de Andrew Stevens, conseiller municipal du district 3 à Regina

Parmi les solutions proposées, les conseillers municipaux se pencheront sur la possibilité d’étendre les services de ramassage d’ordures à travers la ville et d’imposer des amendes plus sévères aux auteurs de dépôts d’ordures illégaux.

Des actions plus sévères à l’encontre des détenteurs de propriétés privées qui négligent leurs cours seront aussi étudiées.

« Des agents [municipaux] feront des milliers d’inspections au courant de l’année. Le processus pourrait prendre des semaines et des mois, car il est difficile d’imposer certaines règles aux propriétaires. Cela n’est cependant pas impossible. » — Une citation de Andrew Stevens, conseiller municipal du district 3 à Regina

Selon Andrew Stevens, plusieurs facteurs, dont les problèmes socio-économique, contribuent à la présence de déchets encombrants dans les rues de Regina.

