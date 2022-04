Meta prélèvera près de la moitié des gains des créateurs et créatrices sur le métavers

Meta (anciennement le groupe Facebook) va prélever environ 47 % du prix de vente des objets virtuels vendus par les créateurs et créatrices de contenu sur sa plateforme de réalité virtuelle Horizon Worlds, une information qui a immédiatement suscité des réactions négatives en ligne.

Le géant des réseaux sociaux a annoncé lundi sa décision de permettre à des internautes de vendre des vêtements et autres accessoires virtuels aux adeptes de sa principale plateforme dans le métavers, cet ensemble d'univers parallèles souvent considérés comme l'avenir d'Internet.

Mercredi, il en a précisé les modalités financières : le magasin d’applications de réalité virtuelle Oculus, qui appartient à Meta, et la plateforme prélèveront chacun une commission.

Si un créateur ou une créatrice vend un objet pour 1 $, la commission du Meta Quest Store sera de 0,30 $, et celle de la plateforme Horizon sera de 0,17 $, ce qui laisse 0,53 $ à [l’internaute] avant d'éventuelles taxes , a expliqué un porte-parole du groupe californien à l'AFP.

Horizon Worlds est la principale plateforme de réalité virtuelle du métavers de Meta. Photo : Meta

Sur Twitter, plusieurs ont critiqué ce partage des revenus.

Super endroit pour monter une entreprise , a commenté ironiquement Neeraj Agrawal, de Coin Center, un groupe de spécialistes sur les cryptomonnaies. [Une entreprise] irresponsable construit une autre plateforme et abuse de son monopole pour en tirer des profits , a tweeté de son côté Accountable Tech, une ONG qui prône une meilleure régulation des réseaux sociaux.

Un sentiment de déjà vu

Le taux des commissions est particulièrement mal vu à la lumière de la bataille entre Meta et Apple. Facebook avait fait front avec d'autres entreprises qui reprochaient au fabricant de l'iPhone de prélever une commission trop élevée sur l'App Store, le magasin d'applications incontournable pour les propriétaires d’iPhone et d'iPad.

Apple récupère 30 % des ventes d'applications, ou de biens et services numériques sur ces applications, sauf dans certains cas, les exceptions et exemptions étant nombreuses.

Dans nos efforts de construction du métavers, nous faisons attention de créer des possibilités pour que les internautes gagnent de l'argent avec leur travail , déclarait Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook et patron de Meta, en novembre dernier, sur son profil.

« Les 30 % de commission prélevés par Apple sur les transactions rendent les choses plus difficiles [pour les créateurs et créatrices], donc nous avons modifié nos produits d'abonnement pour que ces personnes gagnent plus. » — Une citation de Mark Zuckerberg

Depuis l'été dernier, Meta s'est donné comme mission de contribuer largement à l'émergence du métavers, et cherche à attirer des créateurs et créatrices de contenus susceptibles d'attirer à leur tour de nouveaux utilisateurs et utilisatrices.