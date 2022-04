Ce qu’il faut savoir sur l’élection présidentielle française

Le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen recroiseront le fer le 24 avril, au second tour de la présidentielle française. Voici ce que vous devez savoir avant l'ultime ronde qui portera au pouvoir le nouveau président de la Ve République.

Quelque 48,7 millions d'électeurs devront déterminer s'ils accordent à nouveau leur confiance au candidat de La République en marche , dont le quinquennat a été marqué par le mouvement des gilets jaunes, la crise sanitaire de la COVID-19 et la guerre en Ukraine.

Dans ce second tour aux allures de match revanche, Emmanuel Macron se mesure à nouveau à Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national (appelé Front national jusqu'en 2018).

Tout au long d'une campagne qu'elle a axée autour du pouvoir d'achat des Français, la politicienne d'extrême droite a multiplié les interventions sur le terrain et sur les réseaux sociaux afin de revigorer l'image du parti de son père, dont elle a repris les rênes en 2011.

Toutefois, ces efforts pour faire oublier aux électeurs les années de Jean-Marie Le Pen peinent, selon Emmanuel Macron, à cacher le programme de la candidate du RN, qui défendrait les mêmes idées que son prédécesseur.

Après avoir échoué à accéder au second tour en 2012, Marine Le Pen s'était retrouvée à affronter Emmanuel Macron à l'ultime ronde en 2017. Elle n'avait cependant pas su convaincre suffisamment d'électeurs, alors créditée de près de 34 % des voix.

Cette fois-ci, les sondages prédisent une course plus serrée, où le président sortant obtiendrait pour l'instant entre 54 % et 56,5 % des suffrages.

Outre le pouvoir d'achat, qui arrive en tête de liste des questions de l'urne – et de loin –, la santé, la sécurité, les retraites, l'immigration et l'environnement figurent parmi les principaux thèmes de la campagne, selon un sondage Elabe publié au début du mois.

Donnés favoris à l'approche du premier tour, Macron et Le Pen, qui ont respectivement récolté 27,85 % et 23,15 % des voix le 10 avril, cherchent désormais à s'approprier le vote de la gauche après que le candidat de La France insoumise eut raté de près le deuxième tour (21,95 %).

Jean-Luc Mélenchon a su rallier les jeunes électeurs de moins de 34 ans, dont il a obtenu environ le tiers des voix, selon les sondages d'Ipsos-Sopra Steria et de Harris Interactive. C'est toutefois cette même tranche d'âge qui représente les plus hauts taux d'abstentionnisme.

Une consultation que le candidat de La France insoumise a menée auprès de ceux qui l'ont appuyé au premier tour montre que 37,65 % opteraient pour un vote blanc ou nul lors du scrutin.

Au premier tour, 41 % des électeurs de 18 à 24 ans disent ne pas être allés voter, contre 22 % chez les 65 ans et plus, selon les données de la firme IFOP.

Comment se déroule le scrutin?

Dimanche, les Français participeront à la dernière étape du scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le 10 avril dernier, 72 % des électeurs inscrits ont participé au premier tour.

Le 24 avril, les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h (heure locale) dans la plupart des villes (au plus tard à 20 h dans certaines cas exceptionnels). Au Canada, cela veut dire qu'après 14 h (heure de l'Est), des résultats préliminaires, basés sur les sondages à la sortie des urnes, commenceront à se faire connaître.

Une fois les bulletins de vote compilés, le Conseil constitutionnel proclamera les résultats. Pour être élu président de la Ve République, le candidat devra avoir amassé une majorité simple des voix.

Comment les Français à l'étranger peuvent-ils voter?

Pour voter à l'extérieur du pays, les Français doivent être inscrits sur la liste électorale consulaire. Toute personne inscrite a reçu une convocation par courriel ou par courrier dans laquelle le lieu du bureau de scrutin est indiqué.

Au Canada, le vote se déroulera le 23 avril.

Les Français devront choisir le 24 avril qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen deviendra président de la Ve République. Photo : afp via getty images / JOEL SAGET

Lors du premier tour, seulement 35,12 % des électeurs inscrits à l'étranger ont participé au scrutin, soit 504 291 des 1,4 million de personnes qui figurent sur les listes électorales. Emmanuel Macron a obtenu 45,09 % des voix chez les expatriés français, suivi de Jean-Luc Mélenchon avec 21,92 % des suffrages.

La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, est arrivée cinquième au classement à l'étranger, derrière Éric Zemmour (Reconquête) et Yannick Jadot (Europe Écologie–Les Verts).

Quel sera le moment d'entrée en fonction du président ou de la présidente?

En vertu de l'article 7 de la Constitution française, l'élection d'une nouvelle personne à la tête de l'État doit avoir lieu au moins 20 jours et au plus 35 jours avant la fin du mandat du président sortant.

Comme la passation des pouvoirs entre Emmanuel Macron et son prédécesseur, François Hollande, s'est faite le 14 mai 2017, le quinquennat de l'actuel président prendra fin le 13 mai 2022.

C'est donc à cette date, au plus tard, que sera investi son successeur, qui prendra la tête du pays pour cinq ans. Après ce mandat, il aura la possibilité de se présenter pour un deuxième mandat d'affilée.

Les Français seront de nouveau appelés aux urnes à l'occasion des législatives, les 12 et 19 juin 2022. Quelque 577 députés, dont 11 établis à l'extérieur de la France, seront désignés au terme de cet exercice.