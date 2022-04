Entrée libre : petits plaisirs pascals

Le choix de Tanya Beaumont : la chaleur du Brésil pour Pâques

La chanteuse Flávia Nascimento Photo : Radio-Canada

L’énergie ensoleillée de la musicienne Flávia Nascimento est contagieuse. Pour Pâques, les productions Strada invitent à découvrir ou à redécouvrir les rythmes des grands succès brésiliens et des compositions originales de la chanteuse. Elle sera accompagnée de Duda Jorge à la guitare et de Carlos Feitosa aux percussions. Elle promet également un invité surprise.

Salle de concert de L’Arquemuse, au 151-A, rue Saint-François Est, le dimanche 17 avril, 19 h 30

Le choix de Valérie Cloutier : Mélissa Bédard en spectacle

Mélissa Bédard Photo : ATTRACTION IMAGES

L'auteure-compositrice-interprète Mélissa Bédard sera à la salle Albert-Rousseau, dimanche après-midi, pour offrir un spectacle composé de chansons qu'elle aime chanter dans sa vie de tous les jours, en tant que maman. Le répertoire qu'elle aborde est vaste. Qu'on pense aux chansons Il me dit que je suis belle, de Patricia Kaas, en passant par Faut pas que j'panique, de Marie Carmen, ou encore, Je t'aime et tu ne sauras jamais, des BB. C'est sans oublier Le cœur est un oiseau, de Richard Desjardins et Hallelujah, de Leonard Cohen. Entourée de quatre musiciens, dont Roby Talbot, au piano et à la direction musicale, Mélissa Bédard réserve également aux spectateurs, un numéro spécial de type karaoké où elle se lance avec humour, dans quelques imitations. Deux chorales participeront à ce spectacle présenté le dimanche de Pâques. La chorale du collège Jésus-Marie de Sillery interprétera un classique du répertoire gospel, et un groupe de la concentration sportive et artistique de l'École des Berges offrira une chanson composée dans le cadre du projet Vivre ensemble , de la Ville de Québec.

Le choix de Kathleen Lavoie : la Face cachée de la Lune

Yves Jacques dans «La face cachée de la Lune» (2011) Photo : Radio-Canada

Après 470 représentations dans 28 pays, La Face cachée de la Lune entre à la maison pour une nouvelle série de représentations, du vendredi 15 au samedi 30 avril. Solo acclamé de Robert Lepage, qui met à l'avant-plan la relation houleuse entre deux frères sur fond de course à la lune russo-américaine des années 60, la pièce sera jouée par le comédien Yves Jacques, qui l'a défendue un peu partout sur la planète en l'absence du créateur. Mouture évoluée de la pièce créée il y a 22 ans, La face cachée de la Lune touche à la fois au personnel et à l'universel. Oeuvre phare de Robert Lepage.

Au théâtre Le Diamant, 966, rue Saint-Jean, du 15 au 30 avril, 135 minutes sans entracte

Le choix de Tifa Bourjouane : l'exposition Le grand tour de Québec

Une carte stéréoscopique de l'escalier Casse-Cou, entre 1868 et 1876 Photo : Radio-Canada

Québec est aimée des touristes, une histoire d'amour qui a commencé au 17e siècle déjà! C’est ce que révèle la nouvelle exposition Le grand tour de Québec sur l’histoire du tourisme dans la ville, de ses balbutiements à nos jours. À travers quelque 150 artéfacts, dont des peintures, des cartes postales ou encore de la vaisselle, le Centre d’interprétation de Sainte-Foy offre une vue d’ensemble de ce qui est devenu aujourd’hui une industrie florissante.

Exposition gratuite, du 13 avril au 27 novembre 2022