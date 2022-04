Camps d’été cherchent moniteurs

Toronto a ouvert mardi les inscriptions au programme CampTO et 46 800 places se sont envolées en une journée, sur une possibilité de 89 000, dit Howie Dayton, directeur des loisirs communautaires de la Ville. On est à peu près à 52 % en une journée, alors ça me dit que les parents ont vraiment envie que leurs enfants reprennent les camps et les activités cet été.

M. Dayton s’attend à ce qu’au moment où débuteront les camps, soit le 4 juillet, les places soient presque toutes comblées.

Toronto croit être en mesure d’offrir des niveaux d’activités près de ce qu’ils étaient en 2019, soit 89 000 places cet été comparativement à 92 000 il y a 2 ans. Même s’il est encore trop tôt pour dire si les difficultés de recrutement auront un effet, la Ville est persuadée d’y arriver et ouvre d’emblée tous les programmes.

D’autres camps jouent, eux, de prudence. C’est le cas des Camps Tournesol, dans le Grand Toronto, où les places sont pour le moment limitées. La fondatrice et présidente, Martine Brouillet, explique que pour un camp où il pourrait y avoir de 40 à 50 enfants, il y a actuellement 30 places. Jusqu’à ce qu'on voit si on a vraiment le nombre de personnels nécessaires, mais la demande des parents est vraiment énorme. Les parents sont prêts, ils veulent retourner leurs enfants en présentiel, ils veulent qu'ils s'amusent , souligne Mme Brouillet.

Un recrutement plus laborieux

Si la demande se fait sentir, la difficulté de recruter aussi. Howie Dayton demeure toutefois optimiste de réussir à pourvoir tous les postes.

La Ville de Toronto embauche environ 1400 employés seulement pour les camps d’été. M. Dayton prévoit qu’en ajoutant l’ensemble du personnel à temps partiel, dont celui des piscines intérieures par exemple, ce nombre s’élève au total à 3000 ou 4000 employés.

Le recrutement est en cours, des lettres d’intention aux anciens employés ont été envoyées et les étudiants des niveaux secondaire, collégial et universitaire sont courtisés pour s'engager.

Howie Dayton admet que le taux d’attrition est plus élevé cette année. Nous avons eu une attrition plus élevée au cours de la pandémie. Des personnes qui ne souhaitent pas encore revenir ou qui sont parties faire autre chose. Nous avons donc du pain sur la planche pour nous assurer de pourvoir tous les postes vacants que nous avons.

La Ville a multiplié les foires de l’emploi virtuelles dans les communautés pour faire miroiter les opportunités estivales auprès des jeunes. Certaines se tiennent désormais en personne. Selon le directeur, les efforts supplémentaires mis dans la campagne de recrutement ont porté fruit. Il dit que des centaines de candidatures sont actuellement examinées.

« On fait énormément d’efforts, mais c’est long et c’est plus difficile. On a beaucoup de bouche à oreille. » — Une citation de Martine Brouillet fondatrice et présidente du Camp Tournesol

Martine Brouillet n'évoque pas la même satisfaction quant aux expériences de foires. Les Camps Tournesol se tournent vers les foires organisées par les universités, mais leurs tenues en virtuel n'ont pas attiré les foules, dit Mme Brouillet.

À la même date en 2019, on avait le double d’applications pour travailler dans les camps que ce qu’on a présentement, mentionne Martine Brouillet. Un des problèmes pour nous c’est qu’on recrute beaucoup dans les universités, dans les programmes d’éducation à travers l’Ontario, mais aussi à travers le Québec. Et les universités font leur foire de l’emploi en virtuel et donc il y a 3 ou 4 élèves qui se présentent, c’est vraiment un échec total.

Enjeu de main-d'œuvre qualifiée

Le directeur des loisirs communautaires de la Ville de Toronto demeure confiant dans l'ensemble tout en admettant que des défis se présentent pour certains programmes, spécialement pour les activités aquatiques.

Ça pourrait être un peu difficile parce que ces programmes nécessitent beaucoup de certifications et que nous n'avons pas été en mesure d'organiser certains de ces cours de développement du leadership au cours des deux dernières années , explique-t-il.

Les inscriptions pour les camps d'été sont ouvertes au public à Toronto depuis le début de la semaine. Photo : Radio-Canada / Christopher Mulligan

Il ajoute que ça peut prendre un peu plus de temps pour remplacer les sauveteurs certifiés et les instructeurs qui sont partis travailler ailleurs. Nous espérons que le personnel que nous avons est prêt à travailler peut-être quelques quarts de travail supplémentaires pour combler certains des postes vacants , renchéris, M. Dayton. L’objectif : que les niveaux de services pour le public ne soient pas touchés.

Je suis convaincu que si nous devons annuler des choses, ce sera une situation très mineure. Il y a d'autres façons de nous ajuster pour ne pas avoir à annuler un programme, parfois cela signifie que si nous avons de la place dans un autre programme, nous offrons aux clients une autre opportunité pour qu'ils obtiennent toujours le service , précise Howie Dayton.

La Ville affirme avoir des stratégies du genre pour supporter les conséquences si jamais elle manque de personnel pour fournir tous les programmes.

Repenser l'horaire de travail

La directrice des Camps Tournesol explique que l'une des clés utilisées cette année pour recruter du personnel est de faire preuve de flexibilité pour accommoder des jeunes qui ne peuvent pas être présents tous l'été, mais qui souhaitent tout de même travailler.

Jamais dans les années passées on n’aurait accepté quelqu'un qui ne pouvait pas travailler les 7 ou 8 semaines de campus. Mais cette année on a commencé à accepter des jeunes qui suivent des cours d’été en juillet et donc ne sont disponibles qu’en août , relate Martine Brouillet.

Cette flexibilité permet certes d'attirer des jeunes, mais crée aussi un casse-tête organisationnel, selon Mme Brouillet. Mais on n’a pas le choix d’essayer d’être plus accommodant pour pouvoir remplir nos postes.