Le manque de médecins déploré à Martensville et Warman

Selon la médecin de famille à Martensville, la Dre Allison Adamus, la clinique Martensville Collective Health and Wellness a annulé ses services de soins sans rendez-vous depuis le 18 avril.

Elle affirme que les médecins de cette clinique concentrent leurs efforts sur les soins de première ligne.

« Au cours de ces deux derniers mois, la demande pour nos services de soins sans rendez-vous a doublé. Ce poids pèse lourdement sur nos médecins. » — Une citation de Dre Allison Adamus, médecin de famille à la clinique Martensville Collective Health and Wellness

Allison Adamus affirme que les patients doivent attendre jusqu’à quatre heures, parfois, pour recevoir un traitement.

À Warman qui se trouve à 10 kilomètres au nord de Saskatoon, le Legends Medical Clinic est la seule clinique qui offre des services de soins sans rendez-vous.

Les patients doivent là aussi attendre plus de trois heures avant de se faire soigner.

« Pendant cette période post-COVID-19 , nous voyons plus de patients qui veulent être consultés. » — Une citation de Dr. Marcel Smit, médecin au Legends Medical Clinic à Warman

L’aide du gouvernement provincial sollicitée

Lors d’une conférence à Regina la semaine dernière, le maire de Warman, Gary Philipchuk, a fait appel au gouvernement provincial afin d’aider les cliniques médicales à recruter plus de médecins.

Selon lui, ces cliniques ont épuisé tous les moyens possibles pour recruter des professionnels de la santé.

Le ministre de la Santé, Paul Merriman et le ministre de la Santé dans les régions rurales et éloignées, Everett Hindley se sont tous deux engagés à trouver des solutions afin de recruter et de retenir des médecins dans les régions comme Warman et Martensville.

Avec les informations de Yasmine Ghania