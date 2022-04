La COVID et d’autres maladies respiratoires pèsent sur le système hospitalier

L'hôpital régional de Windsor, l'hôpital Erie Shores HealthCare et les services d’urgence de Windsor-Essex connaissent « des problèmes importants de capacité de lits » en raison d’une augmentation du nombre de patients souffrant de la COVID-19 et d’autres maladies respiratoires.

Bien que les cas urgents soient toujours pris en charge rapidement et reçoivent un traitement médical immédiat, les patients doivent s'attendre à ce que les temps d'attente et le traitement de toute affection autre que les urgences soient beaucoup plus longs que d'habitude , indique un communiqué de presse publié mercredi.

« Les temps de réponse des ambulances pour les situations non urgentes peuvent également être plus longs que d'habitude. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse

En ce moment, 54 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées dans Windsor-Essex.

Les trois établissements demandent aux résidents d’aider à préserver la capacité du système en évitant de se rendre aux urgences pour des soins non urgents, et de recourir plutôt à leur médecin de famille ou à une clinique médicale.

La semaine dernière, les responsables de l'hôpital régional de Windsor indiquaient qu'ils prévoyaient une augmentation du nombre de patients en raison de la sixième vague de la pandémie.

Nous ne sommes pas en mode crise, mais la situation n'évolue pas dans le bon sens , a déclaré jeudi le PDG de l'hôpital, David Musyj.

D'après les informations de CBC.