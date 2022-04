Un conducteur percute une voiture de la GRC en prenant la fuite

Un homme de 22 ans a percuté une voiture de la GRC lundi. Il venait d'être arrêté par des policiers à Bay Roberts et tentait de prendre la fuite.

Vers 22 h le 11 avril, la GRC de Bay Roberts a reçu un appel concernant un automobiliste qui conduisait de manière dangereuse et qui avait failli heurter plusieurs autres véhicules.

Les policiers ont intercepté l'homme qui démontrait des signes de facultés affaiblies. Selon la Gendarmerie royale du Canada GRC , l'homme s'est fâché et a quitté les lieux avant qu'on puisse le mettre en état d'arrestation.

Il s'est ensuite dirigé vers un quartier résidentiel. La police a alors décidé de ne pas le pourchasser par souci pour la sécurité publique. Des agents de la Gendarmerie royale du Canada GRC d'Holyrood et de Whitbourne, ainsi que la section des chiens policiers, ont ensuite entrepris des recherches pour trouver le conducteur.

Conduite dangereuse sur l'autoroute Transcanadienne

La police a reçu entre temps des signalements concernant une voiture qui se déplaçait en sens inverse sur l'autoroute Transcanadienne.

Tôt mardi, les policiers ont obtenu des informations et ont trouvé le véhicule à Whitbourne. Le conducteur a refusé de s'arrêter pour la police. Il a accéléré et heurté de plein fouet un véhicule de la GRC qui était immobilisé.

Le policier n'a pas été blessé.

L'homme a été arrêté et accusé de fuite de la police, de conduite dangereuse et de défaut de se conformer à une ordonnance de libération. D'autres accusations pourraient s'ajouter et l'enquête se poursuit.