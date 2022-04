Suite du témoignage du technicien en scène de crime au procès de Steve Lévesque

Jean-Philippe Desjardins, technicien en scène de crime à la Sûreté du Québec SQ , a poursuivi son témoignage entamé mercredi au cours duquel il avait commencé à exposer à la cour des albums-photos de différentes scènes liées au crime présumé.

L'agent Desjardins a exhibé au jury certains des objets qui y ont été saisis par les policiers au domicile de Maxime Labrie à Rimouski, arrêté en même temps que l'accusé, le 25 janvier 2020.

Les policiers ont saisi à cet endroit trois téléphones cellulaires, un calepin de notes, une enveloppe sur laquelle se retrouve le nom de Steve Lévesque et une liste de noms intitulée blacklist .

Ces téléphones cellulaires ont été saisis par les policiers au domicile de Maxime Labrie à Rimouski le 27 janvier 2020. Photo : Sûreté du Québec

Le technicien en scène de crime a aussi présenté des photos des suspects.

Il a aussi expliqué que des prélèvements ont été réalisés sur les mains de Steve Lévesque et de Maxime Labrie le 26 janvier. Certaines zones de leurs mains ont réagi au liquide luminescent qui permet de révéler la présence de sang.

Cette photo de Maxime Labrie, arrêté en même temps que Steve Lévesque le 25 janvier 2020 à Rimouski, a été prise au quartier général de la SQ le 26 janvier 2020. Photo : Sûreté du Québec

Le technicien en scène de crime a également exposé les photos d'objets trouvés lors de la fouille du véhicule que conduisait la victime au moment de sa disparition. Son portefeuille et des reçus de traversier ont notamment été découverts dans ce véhicule.

Ces photos ont été prises au poste de la Sûreté du Québec SQ à Saint-Pascal, dans la Municipalité régionale de comté MRC de Kamouraska.

Un autre ami de la victime témoigne

Un autre ami de la victime Maxime Dugas-Lepage a témoigné jeudi matin. Une ordonnance de non-publication établie par le juge François Huot empêche les médias de publier son nom ou toute information qui permettrait de l'identifier.

Cet ami a témoigné du fait qu'il devait partir en motoneige avec la victime le 21 janvier 2020, soit au lendemain de sa disparition, le 20 janvier 2020.

Le témoin a expliqué qu'il se trouvait dans le véhicule que conduisait Maxime Dugas-Lepage le soir du 20 janvier 2020 lorsque ce dernier se serait rendu chez Mario Lafontaine.

Il a dit être resté assis dans l'automobile, alors que la victime se serait rendue à l'intérieur du domicile.

Le témoin a affirmé avoir entendu un son qu'il a décrit comme ressemblant à celui de deux madriers de bois qui se cognent ensemble.

Il a poursuivi en expliquant que trois hommes, qu'il désigne comme étant corpulents, seraient ensuite sortis de la résidence, suivis d'un autre homme, qu'il décrit comme étant grand et maigre.

Cet homme l'aurait aperçu dans le véhicule et lui aurait fait savoir qu'il n'avait pas d'affaire là et qu' il fallait que je crisse mon camp , a poursuivi le témoin.

L'ami de Maxime Dugas-Lepage a ensuite expliqué que cet homme grand et maigre, qu'il identifie désormais comme étant Steve Lévesque, l'aurait ensuite reconduit au domicile de la victime.

Le témoin a affirmé qu'il a trouvé que cette situation n'avait pas de bon sens en ajoutant que c'est rare que tu vas voir un de tes amis et que les amis de tes amis vont te reporter chez vous .

En contre-interrogatoire, l'avocat de la défense a posé diverses questions à cet ami de la victime, notamment pour tenter d'en savoir plus sur ses habitudes de consommation de stupéfiants, ses antécédents judiciaires ainsi que sur les liens qu'il entretenait avec Maxime Dugas-Lepage et la gang de Matane .

Le témoin a répondu qu'il ne savait pas ce qu'était la gang de Matane .

Certains échanges entre maître Pierre L'Écuyer et le témoin ont été plus difficiles, notamment lorsqu'il a été question de la rencontre entre ce témoin et les policiers ainsi que sur la collaboration qu'il aurait offert aux forces de l'ordre.

En réinterrogatoire, le procureur Jérôme Simard a demandé au témoin de préciser qu'il avait bel et bien parlé aux policiers des événements dont il aurait été témoin les 20 et 21 janvier 2020, mais qu'il aurait refusé de fournir une déclaration de type K.G.B. aux policiers.

Qu'est-ce qu'une déclaration de type K.G.B.? On entend par déclaration K.G.B., la déposition d’un témoin ou d’une victime, recueillie par la police et pouvant servir à démontrer la culpabilité de l’accusé même si le témoin ou la victime revient sur ses déclarations. Pour être recevable, il faut qu’une telle déclaration ait été recueillie dans les conditions prévues par la Cour suprême [...] qui exige un enregistrement fiable (en général un enregistrement sur bande vidéo), que l’auteur de la déclaration ait été averti de l’importance de dire la vérité et des conséquences d’un mensonge. source : ministère de la Justice, gouvernement du Canada (Nouvelle fenêtre)

L'accusé Steve Lévesque est présent dans la salle de cour. Il écoute les témoins en conservant un visage neutre et semble parfois prendre des notes. Le procès doit reprendre mardi après-midi par le témoignage du premier policier qui a rencontré le propriétaire de la résidence où le meurtre aurait été commis.