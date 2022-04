Le maire de Toronto John Tory a la COVID

Son bureau indique qu'il a reçu un résultat positif à un test de dépistage antigénique jeudi matin.

Le maire se sent bien et il est en isolement à la maison. Il va continuer à faire son travail de maire et participer virtuellement aux réunions, pendant qu'il est en isolement et qu'il se remet , précise sa porte-parole Lawvin Hadisi.

Le maire Tory avait reçu trois doses de vaccin contre la COVID-19 l'an dernier et sera admissible à une quatrième dose le mois prochain.

Sa porte-parole ajoute qu'il utilisait des tests rapides chaque jour depuis quelques semaines par mesure de précaution compte tenu du nombre d'événements auxquels il assiste . Son résultat de test était négatif mercredi matin.

Le maire décrit ses symptômes comme très légers jusqu'à maintenant , sans donner de détails.

Je suis reconnaissant d'avoir été pleinement vacciné et d'avoir la meilleure protection possible contre la COVID-19 , dit-il dans un communiqué. Je sais que ça me donne aussi le plus de chance possible de m'en remettre rapidement pour que je puisse reprendre mon horaire chargé en personne dès que possible.

Il profite de l'occasion pour inciter les résidents à recevoir, si ce n'est pas déjà fait, leurs trois doses de vaccin et la quatrième, s'ils sont admissibles. Il note que les centres de vaccination de la ville seront ouverts durant le long week-end de Pâques.