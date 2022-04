Marie-Louise Arsenault revient sur la fin prochaine de Plus on est de fous, plus on lit!

L’annonce de la fin de Plus on est de fous, plus on lit!, prévue pour le mois de juin puisque Marie-Louise Arsenault lancera le nouveau talk-show Tout peut arriver en septembre, a attristé de nombreuses personnes au sein du public ainsi que du milieu littéraire québécois. Elle a aussi suscité de nombreux témoignages d’affection.

[Il y a] trop de gens qui me témoignent de l’amour , a déclaré, émue, Marie-Louise Arsenault en entrevue avec Patrick Masbourian, mercredi, à Tout un matin.

L’animatrice a expliqué que sa décision de mettre fin à sa populaire émission Plus on est de fous, plus on lit! était le fruit d’une longue réflexion, mais que c’est l’annonce de l’arrêt de La soirée est (encore) jeune qui l’a décidée à tourner la page.

Je suis le contraire d’une impulsive. Je réfléchis très longtemps, je mets les choses en perspective, a-t-elle précisé. J’ai énormément tergiversé. [­…] Jusqu’il y a un mois, on refaisait [une année de] Plus on est de fous, plus on lit!

Animée par le désir de créer une nouvelle émission, elle a donc choisi d’explorer la voie du talk-show ancré dans l’actualité avec Tout peut arriver, qui sera diffusé à la rentrée tous les samedis de 16 h à 19 h, à la place de La soirée est (encore) jeune.

Une autre émission culturelle prendra la suite de Plus on est de fous, plus on lit!, mais on ignore quelle place y tiendra la littérature. Je souhaite fortement que le ou les personnes qui vont prendre le créneau culturel puissent faire ce qu’ils veulent, comme ils le veulent , a dit Marie-Louise Arsenault, qui en a aussi profité pour rendre hommage à la radio publique.

C’est correct qu’on critique la radio publique et qu’on soit exigeante à son égard, mais c’est correct de rappeler qu’il y a une liberté de parole, de ton et de contenu qui n’existe pas ailleurs.

Un deuil pour le milieu littéraire

Le départ prochain des ondes de Plus on est de fous, plus on lit! constitue un deuil pour le milieu littéraire, et en particulier pour les libraires. C’est clairement une perte, car il n’y a plus d’émissions où on accorde plusieurs heures par semaine au milieu littéraire, souligne Audrey Martel, copropriétaire de la librairie l'Exèdre, à Trois-Rivières. C’était un espace riche en échanges et en prises de position qui a créé une communauté.

Au fil des années, l'Exèdre, comme d’autres librairies, a pu constater l’effet de l’émission de Marie-Louise Arsenault dans ses rayons. Au quotidien, on voit l’impact quand un écrivain fait une entrevue ou quand l’émission remet en avant un classique qu’on a pas vendu depuis des années , explique Audrey Martel.

Quand on a une liste d’attente pour Guerre et paix, de Tolstoï , c’est parce qu’on en parle en ce moment à Plus on est de fous, plus on lit!

Selon elle, la disparition de l’émission ne provoquera pas une baisse des ventes, car les bibliophiles continueront de trouver des suggestions de lecture ailleurs.

Toutefois, elle nuira à la découvrabilité de certains titres, comme les premiers romans, et à la remise au goût du jour de livres plus anciens.