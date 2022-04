La communauté sikhe de plus en plus ancrée dans le Nord-Est ontarien

Le gurdwara de Sudbury sera situé sur la rue Regent, dans l’ancienne église unie St-Paul, fermée en 2013.

Ça me rend très émotif , confie Karandir Badhesha, qui habite à Sudbury depuis sept ans. Il y a de la joie. Les gens se sentent plus près de leur racine.

Karandir Badhesha affirme que la communauté sikhe de Sudbury est très excitée d'avoir son propre temple. Photo : CBC/Erik White

M. Badhesha affirme que le nouveau gurdwara servira aussi de centre de bien-être, contre la dépression, pour plusieurs étudiants internationaux et immigrants récents qui ont vécu beaucoup de stress depuis deux ans.

Le bâtiment a été donné à la communauté sikhe locale par un organisme de charité du sud de l’Ontario créée par Majit Singh Mangat.

Il raconte que lui et sa conjointe ont remarqué que les communautés sikhes dans les villes du Nord de l’Ontario avaient besoin d’aide.

« C'est très important sur le plan émotionnel pour les jeunes qui sont éloignés de leur culture et de leur propre famille. C'est comme une famille pour eux. » — Une citation de Majit Singh Mangat

Son organisation a notamment aidé l’Association sikhe d’Algoma à ouvrir un gurdwara à Saint-Sainte-Marie.

L’ouverture du temple sikh de Sudbury survient quelques mois après celui de Timmins, le 31 décembre dernier.

Kanwaljit Bains affirme que le gurdwara de Timmins est rapidement devenu un lieu de rassemblement pour des douzaines d’étudiants internationaux du collège Northern.

Kanwaljit Kaur Bains est la bénévole responsable du temple sikh Sangat de Timmins, la ville où elle et son mari comptent s'installer à leur retraite. Photo : Radio-Canada / Kanwaljit Kaur Bains

J’ai écouté leurs conversations et ils disent "je suis ici depuis trois ans, mais je ne t’ai jamais vu avant" et "je ne t’ai jamais vu non plus" , raconte-t-elle.

Mme Bains dit que plusieurs étudiants comptaient quitter Timmins après leurs études, mais que leurs plans ont changé depuis l’ouverture du temple.

Avec les informations d'Erik White de CBC