Moncton espère réduire le nombre de chariots utilisés par les sans-abri

Vincent Merola, agent de développement communautaire et d’inclusion sociale de la Ville de Moncton, affirme qu’il est indignant et non sécuritaire de pousser ainsi un chariot. Il fait aussi partie du Groupe de travail sur l’itinérance et la sécurité dans le centre-ville.

Des sans-abri, explique-t-il, transportent leurs effets personnels, de la nourriture, des sacs de couchage dans ces chariots et risquent de subir des vols s’ils s’en éloignent un moment. Les chariots peuvent aussi contenir des pièces d’identité ou des objets ayant une valeur sentimentale.

M. Merola rappelle qu’un arrêté municipal interdit l’utilisation des chariots en ville à l'extérieur des terrains de stationnement des supermarchés. Les chariots occupent une grande portion du trottoir et ce spectacle peut dissuader des gens de fréquenter le centre-ville, selon lui.

Une benne sur roue comme solution de rechange?

Le Groupe de travail cherche une solution de rechange qui ferait l’affaire de tous, poursuit Vincent Merola.

Un espace intérieur qui serait supervisé 24 heures sur 24 et où les personnes sans-abri pourraient ranger une benne sur roue contenant leurs effets personnels est envisagé. Des projets du genre ont été réalisés un peu partout en Amérique du Nord, indique M. Merola.

On a d’abord pensé à convertir un grand conteneur d’expédition qui pourrait servir à ranger 39 bennes du genre, puis la décision a été prise de chercher plutôt un bâtiment, explique-t-il.

M. Merola invite tout propriétaire d’un bâtiment susceptible de servir à cette fin de se manifester. Il écarte cependant la possibilité d’utiliser des unités de stockage en expliquant que les sans-abri pourraient finir par dormir dans ces unités ou d’y entreposer des matières inflammables.

Le Groupe de travail cherche aussi à financer un tel projet.

Un autre intervenant exprime des réserves

Prévoir une installation de rangement est un geste de bonté qui ne fait toutefois absolument rien pour régler les problèmes de base, selon Charlie Burrell, fondateur de l’organisme Humanity Project.

Les sans-abri ont plutôt besoin d’un logement où ils peuvent ranger leurs effets personnels et vivre en privé et avec dignité, explique-t-il.

Si l’on voit simplement moins de chariots de supermarché sur les trottoirs, on peut avoir faussement l’impression que le problème de l’itinérance a diminué, ajoute-t-il.