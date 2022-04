Le niveau du lac Saint-Jean baisse, mais préoccupe toujours des élus

Je vous dirais qu’en mars on était beaucoup plus inquiet. En ce moment, le lac est à 3,7 pieds de plus que la normale, mais il y a encore beaucoup de neige au sol et ça peut compter pour 60 % de la crue , a-t-il expliqué en entrevue à C’est jamais pareil.

Celui qui est aussi président du conseil d’administration de l’organisme Un lac pour tous se croise les doigts pour que la météo soit du bon côté, sans trop de vent notamment ce printemps.

Relations tendues

Luc Simard déplore par ailleurs que les intervenants locaux aient été gardés à l’écart dans la planification de Rio Tinto.

La multinationale a entrepris des travaux d’entretien à la centrale Chutes-des-Passes qui ont eu pour effet de maintenir le lac à un niveau plus élevé que la normale cet hiver.

En plus de susciter des inquiétudes pour la préservation des berges, cette situation a forcé le report d’aménagement de nouvelles frayères à éperlans qui sont essentielles à la survie de la ouananiche.