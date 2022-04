La présence de la grippe aviaire confirmée dans l’est ontarien

Pour l’heure, on ne sait pas encore si le cas détecté concerne un animal domestique ou sauvage.

Il y a quelques jours, des agriculteurs et observateurs de la faune, à Ottawa, disaient surveiller la situation de près.

L’influenza aviaire infecte principalement les volailles et les oiseaux comme les oies, les canards et les oiseaux de rivage.

Pour le moment, le risque de transmission aux humains est faible, la souche actuelle du virus étant déterminée moins préoccupante que la normale en termes de propagation aux humains , a toutefois expliqué le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO , par voie de communiqué.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO dit collaborer avec ses partenaires provinciaux et fédéraux, dont le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour surveiller la situation.

Des recommandations à suivre

On ne connaît pas le mode exact de transmission des oiseaux aux humains, mais la plupart des cas humains de grippe aviaire dans le passé ont été liés à un contact direct avec des volailles infectées vivantes ou mortes ou leurs excréments.

Les autorités de santé publique indiquent toutefois qu’il est peu probable que la grippe aviaire soit contractée par la consommation d'œufs ou de volaille insuffisamment cuits. Toutefois, des mesures de sécurité alimentaire doivent être prises lors de la manipulation de volaille et de produit d’œufs.

On ne connaît pas le mode exact de transmission des volailles et oiseaux aux humains (archives). Photo : Shutterstock

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO recommande de se laver les mains avant et après avoir manipulé des aliments, de séparer les produits pour éviter la contamination croisée, de nettoyer et désinfecter toutes les surfaces et de bien cuire les produits de volaille.

Les symptômes humains de l’H5N1 peuvent aller de très légers à graves. Les signes les plus courants sont la fièvre, la toux, les maux de gorge, l’écoulement ou la congestion nasale, des douleurs musculaires ou corporelles, des maux de tête, la fatigue ou la lassitude, la conjonctivite ou l’essoufflement ou la difficulté à respirer. Plus rarement, des diarrhées, des nausées, des vomissements ou des convulsions sont des symptômes.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO invite les personnes qui ont été en contact avec des oiseaux au cours des 14 derniers jours - surtout les oiseaux malades ou morts - sans avoir porté d'équipement de protection individuelle, de prévenir leur médecin en cas d’apparition d'un de ces symptômes.

Des tests spécifiques existent pour détecter l'influenza aviaire chez l'être humain. En cas de besoin, il est également possible de contacter Télésanté Ontario au 1 866-797-0000.