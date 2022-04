Un objectif de 1 million $ pour venir en aide aux familles qui fuient l’Ukraine

La campagne vise à récolter des fonds pour soutenir les Ukrainiens qui s'installent dans le sud-est du Nouveau-Brunswick pour fuir la guerre.

On va commencer avec les dons majeurs, avec les compagnies de la région. Et après ça, on va faire une plus grande campagne pour tout le monde. Alors tout le monde va avoir la chance de donner , explique Tracy Clinch, coprésidente de la campagne de collecte de fonds.

L'objectif est ambitieux : récolter un million de dollars. L'argent sera remis à des organismes établis qui accueillent les nouveaux arrivants dans la région de Moncton.

La campagne s’est organisée en moins de trois semaines devant l’urgence de la situation.

Tracy Clinch est coprésidente de la campagne de financement. Selon elle, l'urgence de la situation explique la rapidité de la mobilisation de la communauté à Moncton. Photo : Radio-Canada

Ils arrivent seulement avec leur valise, rien d'autre et [ne reçoivent] pas beaucoup d'argent du gouvernement fédéral et provincial jusqu'à maintenant , dit Mme Clinch.

Les organisateurs de la campagne ne veulent pas perdre de temps. Les besoins sont pressants.

On essaie d'amasser tous les fonds durant les prochaines deux ou trois semaines. Parce qu'ils s'en viennent ou ils sont déjà ici et il faut faire quelque chose , ajoute Tracy Clinch.

Une quarantaine de personnes déjà arrivées

Selon le Club Ukrainien de Moncton, 18 familles totalisant 46 personnes sont déjà arrivées dans la région depuis le début du conflit. De nombreux Ukrainiens fuyant la guerre sont attendus au cours des prochaines semaines.

Natalia Haidash siège au conseil d’administration du Club ukrainien de Moncton.

Elle explique que ces nouveaux arrivants ont habituellement des ressources limitées et une connaissance sommaire de l'anglais. Ils ont notamment besoin d'aide pour se loger, pour faire garder leurs enfants et pour obtenir des soins de santé.

Plus vite on peut leur fournir de l’aide, le plus grand impact cela aura dans leurs vies , croit-elle.

Elle est d'ailleurs très touchée par la campagne de collecte de fonds.

Elle n'en revient pas qu'autant de gens acceptent de mettre l'épaule à la roue, et ce, même s'ils n'ont pas de proches en Ukraine.

Toutes ces personnes sont incroyables , lance Mme Haidash.

D'après un reportage de Pascal Raiche-Nogue