Andrew Furey promet de préciser le temps qu’il consacre à la médecine

Lorsqu'Andrew Furey a fait le saut en politique, ses adversaires l’ont critiqué parce qu’il continuait à travailler comme médecin, ce qu’il doit pourtant faire pour garder son permis. Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador depuis plus d’un an, il promet maintenant de divulguer combien de temps il consacre à la médecine, et ce, même si le ministère de la Santé est réticent à ce sujet.