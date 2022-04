Des joueuses de hockey du Cap-Breton veulent des temps de glace plus équitables

La présidente de l’association de hockey féminin du Blizzard du Cap-Breton, Christina Lamey, affirme que les équipes féminines de l'île se battent souvent contre leurs homologues masculins pour le temps de glace.

Nous obtenons littéralement ce qui reste après que les autres organisations ont pris ce qu'elles veulent en premier , dénonce-t-elle.

« On ne peut plus se contenter que des restants! » — Une citation de Christina Lamey, présidente de l’association de hockey féminin du Blizzard du Cap-Breton

L'association travaille à amasser les fonds nécessaires pour convertir le complexe des Jeux du Canada, situé à l'Université du Cap-Breton, en une patinoire exclusivement réservée aux joueuses.

L'aréna n'a pas été utilisé pour le hockey depuis plus de deux ans, mais Christina Lamey dit que le nombre de filles qui jouent au hockey dans la municipalité a doublé au cours de la même période.

Christina Lamey dit que les femmes et les filles ont souvent peu de temps de glace pour s'entraîner, ou pas de temps du tout. Photo : Radio-Canada / Matthew Moore

Depuis 2015, le nombre d'équipes dans la région est passé de 3 à 20 et elle croit qu'une patinoire consacrée aux femmes et aux filles contribuerait grandement à résoudre les problèmes d'équité.

Les nouvelles joueuses disent qu'elles ont eu des entraînements et des matchs limités parce que les équipes masculines ont plus souvent accès aux temps de glace. Les femmes et les filles se retrouvent souvent avec de mauvaises plages horaires pour jouer, ou aucune disponibilité du tout.

Nous avons eu des temps de glace d'équipe repris par des équipes masculines. Nous avons donc perdu beaucoup de temps de glace , raconte Madelyn Williams, qui joue avec le Blizzard.

Maggie Williams et Kaylee Primmer jouent également pour le Blizzard et disent vouloir autant de temps de glace que les autres équipes.

Alyssa Burke joue pour les Capers. Elle dit qu'elle passe souvent devant la patinoire vide de l’université pour se rendre aux entraînements. Photo : Radio-Canada / Matthew Moore

Alyssa Burke, une étudiante à l’Université du Cap-Breton, elle est aussi membre de l'équipe de hockey féminin, les Capers. Elle explique que la plupart de ses entraînements ont lieu à Membertou à des heures pas toujours pratiques.

Nous avions un entraînement lundi soir à 20 h 30 et j'avais un laboratoire qui durait de 17 h 30 à 20 h 30. Donc j'étais toujours en retard et je conduisais aussi vite que possible pour y arriver , raconte-t-elle.

« Ce serait génial de jouer sur le campus. » — Une citation de Alyssa Burke , étudiante à l’Université du Cap-Breton

Le Complexe des Jeux du Canada a été construit en 1986 et a besoin d'un nouvel équipement de fabrication de glace et d'une Zamboni. Au cours des deux dernières années, aucune glace n'a été fabriquée et l'installation a principalement servi de centre de vaccination contre la COVID-19 et d'espace de convocation pour l’Université.

Le Complexe des Jeux du Canada à CBU est inactif depuis deux ans. Un groupe local espère en faire une maison de glace pour les femmes et les filles. Photo : Radio-Canada / Josefa Cameron

Jusqu'à présent, l'association de hockey a reçu une subvention de 50 000 $ de l’entreprise Kruger. Le géant du papier gère un programme pour aider à promouvoir l'inclusion dans le hockey. C'est un début, mais Christina Lamey pense avoir besoin de 500 000 $ pour faire fonctionner l'aréna.

L'équipe est aussi inscrite à un championnat national qui pourrait rapporter 250 000 $ pour l'amélioration de l'aréna. Christina Lamey dit que l'association fera aussi une demande officielle à plusieurs niveaux de gouvernement pour tenter d'obtenir un soutien financier.