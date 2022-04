39 foyers de soins en N.-É. font face à des éclosions de COVID-19

Je sais que les travailleurs sont très diligents et qu'ils font leurs tests PCR, et leurs tests rapides , soutien Barbara Adams.

Je suis toujours inquiète, mais je suis aussi très reconnaissante qu'ils testent le personnel aussi souvent qu'eux.

Selon la Santé publique, une éclosion est définie comme lorsqu'il y a deux cas ou plus de COVID-19 confirmés en laboratoire chez le personnel ou les résidents. Dans une éclosion, il y aurait un lien épidémiologique entre les cas et au moins un cas pourrait avoir contracté l'infection dans l'établissement.

En janvier, 50 foyers de soins de longue durée et deux établissements qui offrent des soins résidentiels faisaient face à des absences ou des infections. Sur ces 52 établissements, seuls 18 ont été classés comme ayant une éclosion.

Barbara Adams, ministre des Aînés et des Soins de longue durée, affirme qu'il y a plus d'une douzaine d'établissements de soins de longue durée fermés aux nouvelles admissions en raison de pénuries de personnel, en partie à cause d'infections au COVID-19. Photo : Radio-Canada

Barbara Adams soutient que plus d'une douzaine d'établissements sont fermés aux nouvelles admissions en raison d'un manque de personnel, en partie à cause des infections à la COVID-19.

La province fait appel à de l'aide de l'Ontario et le gouvernement doit commencer à déployer des doses de rappel aux résidents des établissements de soins de longue durée à partir de la semaine prochaine.

La ministre de la Santé, Michelle Thompson, dit que la Nouvelle-Écosse ne dispose pas encore de la modélisation du nombre de lits de soins intensifs ou d'hôpitaux qui seront nécessaires dans les semaines à venir à mesure que les cas augmenteront.

Pour le moment, nous nous appuyons sur les rapports épidémiologiques que nous recevons chaque semaine , dit Michelle Thompson.

Il existe actuellement un certain nombre de possibilités de modélisation différentes et nous voulons nous assurer que nous sommes sur la bonne trajectoire, et nous avons besoin d'un peu plus d'informations afin de publier quelque chose de précis.