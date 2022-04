Crise des surdoses en C.-B. : bilan de 6 ans d’état d’urgence inefficace, 9410 morts

Rien sur nous, sans nous , le slogan populaire du mouvement pour les droits des personnes handicapées est régulièrement scandé par les activistes qui œuvrent pour la réduction des méfaits.

Guy Felicella, conseiller clinique au centre de consommation des substances de la Colombie-Britannique, a survécu à six surdoses.

Aujourd’hui, il a sa place aux tables où sont prises les décisions et voit de plus en plus d’organismes embaucher des personnes ayant des expériences de vie liées à la consommation de drogues.

Mais inclure et écouter leurs histoires ne signifie pas forcément que les actes suivent. Quand il s'agit de changer les politiques et les lois sur les drogues [les décideurs politiques] savent ce qu'il faut faire, [mais] il n'y a pas d'action , assène-t-il.

Guy Felicella a vécu pendant 20 ans dans les rues du quartier Downtown Eastside. Après avoir subi une surdose en 2013, il a pu bénéficier d’un suivi et de traitement. Il souhaite que la façon d'obtenir de l'approvisionnement en drogue sécuritaire change en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Amélia MachHour

En février, 174 personnes ont perdu la vie en Colombie-Britannique, selon le bureau de la coroner.

Depuis le début de l’année, 78 % des personnes décédées étaient des hommes et 86 % des décès ont eu lieu à l'intérieur. Février 2022 est le 17ème mois consécutif avec plus de 150 morts.

Le fentanyl continue d'être la substance prédominante trouvée dans les tests post-mortem. Toutefois, entre juillet 2020 et février 2022, l'étizolam a été détecté dans 41 % des cas. Cette substance rend le travail des intervenants de plus en plus difficile, car son effet ne peut pas être inversé par la naloxone.

Un besoin de courage politique, selon les activistes

Le ministère de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique assure continuer à proposer des solutions sur la base des conseils des personnes les plus touchées , notamment en développant un réseau provincial de pairs depuis 2019. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire et nous continuerons de travailler avec [...] les personnes ayant une expérience vécue pour renverser cette crise.

Natasha Touesnard, directrice générale de l'Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues, regrette l'inaction de la classe politique au Canada. Les personnes ont de bonnes intentions quand elles entrent dans [...] un poste au gouvernement pour représenter les gens, mais je crois fermement qu'une fois qu’elles ont cette position, leur objectif est de [la garder] , juge-t-elle.

Les changements dans les politiques sont encore très lents et progressifs, constate-t-elle. Pour Natasha Touesnard, il est consternant qu'il n'y ait pas plus d'intervention d'urgence, surtout quand on est déjà dans une intervention d'urgence déclarée comme en Colombie-Britannique.

« Quand 20 personnes meurent, chaque jour au Canada, [cela] doit être plus qu'une conversation, il faut qu'il y ait de l'action. [...] Pendant qu’ils parlent, nous mourrons. » — Une citation de Natasha Touesnard, directrice générale, Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues

Natasha Touesnard appelle les décideurs politiques à plus de courage et Guy Felicella pense que la clé du changement réside dans les détenteurs du pouvoir qui sont personnellement affectés, comme Gord Johns, député fédéral néo-démocrate de Port Alberni qui porte le projet de loi C-216.

Un projet de loi fédéral pour décriminaliser

Ce projet, qui sera présenté au vote le 1er juin, prévoit la décriminalisation de la possession personnelle de drogues illicites, l’effacement du casier judiciaire de ceux qui ont été accusés d'une condamnation pénale pour possession personnelle et la création d’une stratégie nationale pour répondre à la crise.

Il y a encore trois ans, Gord Johns ne connaissait personne mort d’une surdose. Mais au cours de la dernière année, il a perdu six personnes à cause de surdoses dans sa communauté de Port Alberni.

« En attendant, des gens meurent [...] parce que les politiciens sont plus préoccupés par les votes et la réélection que par le fait de faire ce qu'il faut. » — Une citation de Gord Johns, député fédéral néo-démocrate de Courtenay-Alberni

Le député exhorte le gouvernement fédéral à écouter les experts qui sont en première ligne de cette crise, tout comme il l’a fait pour la pandémie de COVID-19.

« Nous avons perdu plus de personnes en Colombie-Britannique à cause de l'empoisonnement [des drogues] que nous en avons perdu à cause de la COVID-19, et nous ne voyons tout simplement pas la réponse du gouvernement fédéral. » — Une citation de Gord Johns, député fédéral néo-démocrate de Courtenay-Alberni

Six ans plus tard, et il n'y a toujours pas eu de législation progressiste pour répondre adéquatement à cette crise , regrette Gord Johns. Ces vies n'ont tout simplement pas d'importance pour le gouvernement , considère-t-il. C’est un problème que chaque député connaît et comprend parfaitement, c'est en fait le courage qui leur fait défaut.

Leslie McBain, co-fondatrice de « Moms Stop the Harm », a perdu son fils Jordan Miller d'une surdose en 2014. Elle affirme que la clé du succès dans le traitement des dépendances est d'offrir des choix. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Loin des négociations politiques, dans la rue, certains enchaînent les deuils de leurs proches. À Vancouver, Alain Marquis participe à des réunions avec l’organisme VANDU depuis une vingtaine d’années. Ce consommateur de crack a perdu beaucoup beaucoup beaucoup d’amis à cause de surdoses. Après six ans, c’est encore la même affaire , dit-il en ajoutant vouloir un accès à des drogues sécuritaires.

Pour la cofondatrice de Moms Stop the Harm, Leslie McBain, les familles sont toujours dans une situation terrible, six ans plus tard. Pour elle, ce sont essentiellement des femmes et hommes blancs privilégiés qui prennent des décisions fondées sur la stigmatisation des personnes utilisatrices de drogues.