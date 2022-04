Les pêcheurs de crevette dans l’incertitude plus que jamais

Les pêcheurs de crevette de la Péninsule acadienne et de la Gaspésie redoutent une baisse importante de leurs quotas pour la saison 2022.

Une diminution majeure pourrait avoir des répercussions sur la rentabilité des entreprises de pêche, qui sont déjà frappées de plein fouet par les hausses du prix du carburant.

Pour savoir à quoi s’en tenir, ils exhortent le ministère fédéral des Pêches et des Océans (ministère des Pêches et des Océans du Canada MPO ) à déposer au plus vite le plan de pêche de la saison.

Saison ouverte, mais pas de pêche

Bien que la saison de la crevette nordique soit ouverte depuis le 1er avril, les crevettiers de la Péninsule acadienne, comme à Shippagan au Nouveau-Brunswick, sont toujours en cale sèche.

Y’a personne qui veut aller à la pêche tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas déterminé le vrai quota qu'on aura pour l'année 2022 , résume un de ceux-ci, Hector Chiasson. C'est la raison pour laquelle pour l'instant y a pas de pêcheur sur l'eau.

Pêches et Océans autorise la pêche à la crevette depuis le 1er avril, mais le fédéral a instauré un quota temporaire de 9000 tonnes, soit la moitié du quota de l'an dernier.

Le réel quota pour cette saison n’est pas encore connu.

On n'a jamais vu ça , s’exclame le crevettier Chiasson. On sait pas quelle quantité de crevettes qu'on va avoir à pêcher au total cette année.

Hector Chiasson, pêcheur de crevettes de la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada

Nous autres, il faut qu'on fasse beaucoup d'investissements avant d'aller à la pêche : les assurances, l'équipage, refaire une beauté au bateau… et on sait pas quelle quantité qu'on peut prendre , rappelle-t-il.

Le carburant à un prix prohibitif

L'instabilité des pêcheurs est aggravée par le prix du carburant, qui a doublé depuis l'an dernier.

Du jamais vu , déclare Hector Chiasson. Nous autres, on est des gros consommateurs de fuel. Pour prendre la crevette, nous autres, faut faire des voyages de 8 a 10 jours en mer, puis on fonctionne 24 heures par jour.

À ce prix-là, est-ce rentable de partir en mer? Pas du tout! , dit catégoriquement Hector Chiasson.

Il affirme que des pêcheurs ont fait des démarches auprès du ministère des Pêches du Nouveau-Brunswick, question de savoir si la province pourrait les aider à pallier ces coûts soudainement très élevés. Ils n’ont pas obtenu de réponse, dit-il.

Le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches est conscient de l'augmentation du coût du carburant diesel et comprend que cela aura une incidence sur les coûts d'exploitation de tous les secteurs. Nous sommes toujours prêts à discuter des préoccupations de l'industrie , a écrit un porte-parole ce ministère.

En Gaspésie aussi

Il y a énormément d'inquiétudes , reconnait Patrick Élément, le directeur de l’Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie. La vie de la communauté, ici, dépend essentiellement de la pêche à la crevette. La prospérité ou la viabilité de l'industrie de la crevette est fondamentale à l'économie et à la vie sociale de la communauté. C'est à peu près ce qu'il y a de plus important.

Selon lui, à Rivière-au-Renard seulement, où une grande partie des pêcheurs de crevettes de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent sont amarrés, à peu près 500 emplois dépendent de la crevette, en incluant les travailleurs d’usine et les services connexes.

« Rivière-au-Renard, la crevette c'est le pain, le beurre, le sang de la communauté. » — Une citation de Patrick Élément, directeur de l’Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie

Ce que les pêcheurs appréhendent le plus, c'est une baisse trop importante du quota.

En février, au comité consultatif du ministère fédéral des Pêches et des Océans, ils se sont mis d'accord sur une baisse d'un peu plus de 5 % (1000 tonnes) du contingent par rapport à l'an dernier (18 000 tonnes).

Crevettes fraîches débarquées au quai de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Alex Lévesque

La bonne nouvelle, ce serait qu'il nous donne le même quota que dans le comité consultatif qui a eu lieu en février a déterminé , croit Hector Chiasson, à Shippagan. Le plan catastrophique, ce serait de diminuer encore plus les contingents pour l'année 2022.

Déjà, 1000 tonnes, c'est beaucoup de diminution pour nous autres , laisse-t-il tomber.

Le long déclin de la crevette nordique

Les choses augurent mal, car les stocks de crevettes nordiques sont en déclin. Les quantités mesurées par le ministère des Pêches et des Océans du Canada MPO , sont parmi les plus faibles parmi les 30 dernières années pour les quatre stocks de crevettes du golfe du Saint-Laurent , relate Hugo Bourdages, biologiste responsable de l’évaluation de cette ressource chez Pêches et Océans Canada.

Les stocks de crevettes diminuent depuis environ 2005 , dit-il, et ce n’est pas la faute des pêcheurs. En 15 ans, de 2015 à 2021, leurs quotas ont déjà baissé de moitié, passant de 35 000 tonnes à 18 000 tonnes.

C’est l’environnement qui est responsable des dommages. Le réchauffement des eaux profondes, une diminution des oxygènes dissous et une augmentation de la prédation par le sébaste causent le déclin des stocks, explique M. Bourdages.

Notre recommandation, c'est d'être prudent présentement avec l'exploitation de cette ressource , conclut-il.

Un seau plein de sébastes. Photo : iStock

Le sébaste, qui est un fléau pour la crevette nordique, fait l’objet d’un moratoire depuis 1995, prolifère aujourd’hui dans le golfe.

Moi, ça fait 50 ans que je suis sur l'eau, et j'ai jamais vu ça, des quantités de sébaste comme qu'on a présentement , dit le pêcheur Hector Chiasson. C'est un prédateur de la crevette.

Les crevettiers demandent que l’on rouvre, après 27 ans, la pêche commerciale au sébaste.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach