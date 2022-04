La hausse du taux directeur expliquée par un économiste

La Banque du Canada a relevé son taux directeur de 0,5 point de pourcentage mercredi , le faisant passer de 0,5 % à 1 %. Il s’agit de sa plus grande hausse depuis l’an 2000. L’économiste et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke David Dupuis a répondu aux questions de Radio-Canada pour expliquer les impacts de cette augmentation.

Question : Qu’est-ce qu’une telle hausse signifie, notamment pour le portefeuille de gens qui ont une hypothèque?

David Dupuis : Pour quelqu’un qui aurait une hypothèque de 200 000 $ environ, le 50 points de base va aller chercher entre 60 et 70 $ sur le budget par mois. Si on parle d’une hypothèque de 350 000 $, par exemple actuellement, on pourrait aller chercher autour de 120 $ de plus sur le budget par mois.

Ceci dit, ce qui est important de noter, c’est que je crois que c’est un premier coup de semonce de la Banque centrale [...] Je pense qu’on peut s’attendre facilement à un autre 50 points de base le 1er juin prochain.

Q. : Est-ce que cette hausse risque de nuire aux ménages qui peinent déjà à payer leurs dépenses?

D.D. : En réalité, ce que le gouverneur a dit aujourd’hui, M. Macklem, c’est que selon leur expertise à la Banque centrale, l’économie canadienne est prête à absorber ce type de hausse là. De façon générale, les niveaux d’épargne demeurent hauts en raison de la pandémie au pays, et je pense que cette épargne-là commence à s’exprimer sur les marchés. La demande est forte, et c’est cette demande-là, en réalité, que le gouverneur et la Banque centrale veulent endiguer un petit peu, ralentir aussi la pression sur le marché immobilier, qui est quand même relativement assez importante présentement.

C’est fait pour ralentir la croissance de la demande au pays au cours des prochains mois et des prochains trimestres.

Q. : Croyez-vous que la hausse va être suffisante pour réduire l’inflation?

D.D. : On le souhaite ardemment. Ce que la plupart des économistes pensent en fait, c’est que la banque est un peu en retard présentement avec sa hausse de taux. C’est pour ça qu’elle a fait 50 points de base aujourd’hui. La Banque préférerait avoir à y aller graduellement, mais là, on se rend compte que peut-être qu’on a mal anticipé les effets de la guerre, qui est un peu une surprise sur le prix de l’essence et de l’alimentation.

On se rend compte un peu, du côté de la Banque centrale, qu’on est en retard, donc qu’il faut faire un peu plus vite pour rehausser les taux, qui devraient être autour de 2 à 2,25 % d’ici la fin de l’année. Si tout va bien, selon les prévisions, l’objectif de la banque est de stabiliser l’inflation, mais elle a déjà avoué aujourd’hui que ça ne se fera pas avant la fin de l’année 2022.