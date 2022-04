La francophonie fête les 40 ans de l’article 23 de la Charte : « Ça été notre seule arme »

Martine Galibois-Barss, la fondatrice de l’Association des parents francophones de la Colombie-Britannique , se souvient très bien du 17 avril 1982. « On pensait qu’on serait libre, qu’on aurait tout, en 1982 », se rappelle-t-elle. « On était tellement heureux! »

Le 17 avril 1982, la reine Elizabeth II et le premier ministre de l’époque, Pierre Elliott Trudeau, signaient la proclamation de la Loi constitutionnelle garantissant les droits et libertés de tous les citoyens du Canada grâce à la Charte des droits et libertés. Dans cette charte, l’article 23, quelques lignes garantissant le droit à l’instruction dans la langue de la minorité.

« J’étais sous l’impression très naïve, et la majorité des parents francophones du Canada l’était aussi, que maintenant c’était un droit non seulement écrit, mais un droit acquis, que les provinces devaient mettre en oeuvre. » — Une citation de Martine Galibois-Barss, pionnière de l'éducation en français en Colombie-Britannique

Martine Galibois-Barss est fière du chemin parcouru par les parents francophones de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

Jamais la militante ne se serait imaginé que des dizaines de procès seront nécessaires pour faire interpréter chaque détail, presque chaque mot, de cet article. Elle admet cependant qu'il était une force essentielle pour les francophones. Ç’a été notre seule arme , admet-elle.

Un article défini devant les tribunaux

Victoire après victoire devant la Cour Suprême du Canada, les parents francophones de différentes provinces et territoires ont fait reconnaître entre autres leur droit à l’éducation en français, leur droit de gestion de cette éducation, leur droit à des services équivalents à ceux des anglophones, la nécessité des provinces et territoires d’investir l’argent nécessaire pour faire respecter l'article 23.

Selon l'avocat spécialisé en droits linguistiques Michel Doucet, l'article 23 est certainement le gain le plus important que les communautés francophones ont pu obtenir au Canada. Photo : Radio-Canada

C’est un droit qui a été créé essentiellement par les tribunaux , reconnaît Michel Doucet, professeur émérite en droit, spécialiste du droit linguistique.

Une des victoires les plus récentes a été celle des parents francophones de la Colombie-Britannique. Toutefois, deux ans plus tard, la province peine toujours à mettre le jugement en oeuvre.

Trois grandes victoires juridiques en Cour Suprême du Canada pour l'éducation en français 1990 - Le jugement Mahé (Alberta) a reconnu le droit de gestion par les francophones de l'enseignement de leurs enfants dans leur langue.

1997 - Le jugement Arsenault-Cameron (Île-du-Prince-Édouard) a insisté sur l’importance de prendre des mesures particulières pour traiter les minorités également.

2020 - La victoire des parents francophones et du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique qui assure le financement de l'éducation en français et la notion de réparation.

Et si l’article 23 n’avait pas vu la lumière du jour?

Les intervenants francophones n’osent pas imaginer leur communauté sans la protection de l’article 23. Sans lui, les communautés francophones étaient vouées à disparaître, selon Michel Doucet.

Ce serait un désastre, une catastrophe , pense Marie-Andrée Asselin, la directrice générale de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, parce que les écoles sont un outil essentiel pour ralentir l’assimilation.

La directrice générale de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, Marie-Andrée Asselin, aimerait que les parents n'aient plus à se battre pour faire respecter leurs droits. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Je ne suis même pas sûre que la communauté francophone existerait dans la province, croit la directrice. Elle précise que dans de nombreuses communautés, l’école est le seul point de rencontre francophone. C’est un endroit particulièrement précieux pour les familles dont un des parents ne parle pas le français.

L’avocat qui a porté la cause des parents francophones et du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique jusqu’en Cour Suprême, Mark Power, abonde dans le même sens. On parlerait beaucoup beaucoup moins français ici et là au Canada.

« On serait en train d’organiser les funérailles de la francophonie canadienne hors Québec. » — Une citation de Mark Power, avocat spécialisé dans les causes de la francophonie

L'avocat spécialisé en droit linguistique Mark Power croit que lui-même ne parlerait probablement plus français, n'eût été l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Photo : Gracieuseté Juristes Power Law

Les avocats qui ont porté les causes francophones à bout de bras et les parents qui ont déjà dépensé tant d’énergie et de temps à se battre pour que l’article 23 soit respecté ne souhaitent qu’une chose : que les provinces et territoires acceptent les jugements de la Cour Suprême du Canada et les mettent en oeuvre.