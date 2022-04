Gazon Savard : un courriel embarrassant pour le ministère de l’Environnement

Dans un échange de courriels la semaine dernière, une employée de la direction régionale du Contrôle environnemental du Québec s’est permis un commentaire sur les citoyens qui se plaignent des odeurs du côté de Gazon Savard, sur le rang Saint-Paul.

Sont jamais contents! JE commence à en avoir mon voyage! , a-t-elle écrit à l’intention d’une collègue.

Ce courriel a par la suite été transféré par erreur au citoyen qui avait déposé une plainte le matin même, le 6 avril, concernant les odeurs en provenance du site de compostage de Gazon Savard.

Les résidents du secteur se sont alors sentis méprisés par le ministère qui, à leurs yeux, devrait plutôt être le chien de garde de l’environnement, et dont il est le travail de traiter les plaintes.

J’ai un message à leur passer. Ils n’ont pas fini de nous trouver tannants, parce que tant que ça ne sera pas réglé ça, bien c’est certain qu’on va continuer à leur écrire , a averti Manon Gaudreault, une résidente du boulevard Talbot, à propos du dossier de Gazon Savard.

Je suis en train de me demander si le ministère de l’Environnement vraiment s’occupe de cette situation-là. On n’a plus confiance. À un moment donné, la confiance n’est plus là , a aussi accusé une autre citoyenne.

Ces Laterrois estiment également que les employés du ministère se déplacent souvent trop tardivement à la suite d’un signalement d’odeurs, alors que le vent a pu changer de direction.

Qu’ils fassent leur enquête comme il faut. Ils vont voir ce qu’on vit. On va les inviter chacun chez nous dès le moment où ça pue.

Il n’a pas été possible d’obtenir de commentaires de la part du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MELCC à ce sujet.

D'après un reportage de Priscilla Plamondon Lalancette et des informations de Michel Gaudreau