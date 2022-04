Des Drummondvillois envoient du matériel médical aux Ukrainiens

Ils étaient à pied d'œuvre tôt en matinée afin de s'assurer qu'un maximum de fournitures puisse être envoyé à bon port.

L'Ukrainien et Drummondvillois d'adoption Oleksandr Bezverkhnii explique que la cargaison de mercredi est principalement destinée à sa ville natale, Kryvyï Rih.

Ces articles médicaux seront transportés dans ma ville, à l’hôpital, pour les soldats blessés sur le champ de bataille. Nous avons collecté des choses très importantes , explique-t-il.

Il y a beaucoup de gens blessés à cause de la guerre et beaucoup de gens déplacés. C’est une nouvelle place à vivre, donc ils manquent de repas, de médicaments , ajoute Dmytro Sugoniako, un autre Drummondvillois d’origine ukrainienne.

Bénévoles recherchés

Les bénévoles derrière la collecte souhaitent d'autre part que la générosité de la population ne s'estompe pas. C'est pourquoi ils lancent une fois de plus un appel à ceux qui peuvent donner de l'argent et du matériel. Ils invitent aussi les gens qui seraient ouverts à offrir leur temps.

La bénévole Marlen Leclerc et l'Ukrainien et Drummondvillois d'adoption Oleksandr Bezverkhnii. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

On a un numéro d’enregistrement. On peut aussi faire des reçus au montant de 20 $ et plus. Maintenant, on a des besoins importants au niveau du bénévolat. On recherche des gens fiables, responsables, qui s’engagent à donner 4 h et plus par semaine de façon fixe , indique la bénévole Marlen Leclerc.

Les orphelinats là-bas sont en grand besoin. On demande à la population de se manifester au niveau de l’alimentation et des vêtements , ajoute-t-elle.

Les dons peuvent être effectués de jour dans un entrepôt situé au 1484 rue Jean-Berchmans-Michaud, à Drummondville.

Avec les informations de Jean-François Dumas