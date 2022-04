Un projet de 10 M$ de Gazon Savard pour enrayer les mauvaises odeurs

En plus des feuilles mortes de Saguenay et de Québec, Gazon Savard va bientôt traiter les matières organiques de toute la ville, ce qui inquiète les résidents déjà insatisfaits des odeurs actuelles.

On peut régler les craintes. Gazon Savard va investir plusieurs millions de dollars pour la construction d’une bâtisse pour composter à l’intérieur. Donc, quand la matière va sortir de la bâtisse, elle va être en partie compostée, puis il n’y aura plus d’odeurs quand ça va sortir , a assuré Marcelle Tremblay, directrice recherche, développement et environnement pour Gazon Savard.

Après quatre ans d’attente, l’entreprise du rang Saint-Paul a obtenu les autorisations pour ce projet au début d’avril. La construction va s’amorcer dans les prochains mois.

Des résidents mécontents

Plusieurs des résidents du secteur qui dénoncent les nuisances à leur quiétude se sont aussi opposés au projet de bioparc qui aurait été construit sur l’ancien site d’enfouissement sanitaire de Laterrière.

Ils craignent que le problème prenne de l’ampleur.

Si à partir de septembre je reçois tous les bacs bruns du Saguenay, bien là, d’après moi, je ne serai plus capable de sortir , a averti Manon Gaudreault, une résidente du boulevard Talbot.

Manon Gaudreault, une résidente du boulevard Talbot, se plaint des odeurs dégagées par l'entreprise Gazon Savard. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Dans la dernière année, Manon Gaudreault a logé plusieurs plaintes chez Gazon Savard, au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et à la Ville de Saguenay pour ces odeurs provenant du site de compostage à ciel ouvert. Mais rien n’a changé selon elle.

Moi quand j’ai acheté je voulais une quiétude. Je suis à ma retraite, je voulais probablement finir mes jours ici, mais là, je pense à vendre , a-t-elle expliqué.

D’autres citoyennes sont aussi en colère.

On ne veut pas s’asseoir un jour cet été puis rentrer dans nos maisons parce que ça pue. [...] On n’est pas des chialeux. On veut une qualité de vie , a plaidé une d’entre elles.

C’est assez inquiétant, parce que tu te demandes si ta maison va être dévaluée , a ajouté une autre.

Les plaintes prises au sérieux

Gazon Savard assure prendre les plaintes au sérieux. Elle a aussi embauché une firme d’experts-conseils dans la gestion des odeurs qui a procédé à des analyses. Des recommandations seront émises dans les prochains jours pour préserver le bon voisinage.

Il y a des employés qui habitent dans le rang Saint-Paul, aussi les propriétaires, les cousins, les cousines. Tu as beau être un Savard, si ça ne sent pas bon, ça ne sent pas bon. Nous on veut faire l’harmonie pour tout le monde , a souligné Marcelle Tremblay.

La compagnie veut par ailleurs diminuer la pollution sonore en faisant passer les camions par un nouveau chemin à partir du boulevard Saint-Paul. Des visites de ses installations pour les résidents du secteur seront aussi organisées.

Un avis de non-conformité

Du côté du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MELCC , des inspections ont eu lieu pour trouver la source des mauvaises odeurs, en plus de vérifier si la réglementation est respectée.

D’ailleurs, le 5 avril dernier, Gazon Savard a reçu un avis de non-conformité à la Loi sur la qualité de l’environnement parce qu’elle traitait, sans autorisation, les matières provenant de toilettes chimiques sur son site de Laterrière.

Les odeurs ne proviennent pas de là, ça c’est garanti. Puis c’est déjà terminé, l’épisode des toilettes chimiques, il n’y en a plus, mais il y a encore des odeurs , a conclu Marcelle Tremblay.

D'après un reportage de Priscilla Plamondon Lalancette et des informations de Michel Gaudreau