Des dommages causés par des motoneigistes dans des parcs à Alma

La saison s'annonce difficile au Verger Saint-Pierre, un verger communautaire d'Alma. Des pommiers, des poiriers et un prunier ont été endommagés par des motoneigistes tout juste à côté d’un parc pour enfants, déplore Benoît Poiraudeau, coordonnateur du verger et bénévole.

Là encore, on est dans un parc avec des enfants, montre-t-il, lorsque rencontré sur les lieux. Des motoneiges qui allaient suffisamment vite pour déraciner un arbre, imaginez si l’arbre était un enfant. Moi ça me pose des questions sur la sécurité.

Il y a beaucoup de branches cassées, des troncs qui sont brisés, a-t-il ajouté. Ça veut dire que notre verger, pour plusieurs arbres, il n’y aura pas de fruits cette année.

Le coordonnateur et bénévole au Verger Saint-Pierre, Benoît Poiraudeau, se désole de constater les dégâts causés par les motoneigistes. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Malgré les affiches installées par la Ville d’Alma, des motoneigistes circulent à proximité des aménagements. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Si le printemps efface tranquillement les traces des bolides, les dommages, eux, sont désormais visibles.

« C’est récurrent et ce qui est triste aussi, c’est que moi, quand je vois ça, je me dis : "Est-ce que je continue? Est-ce que je vais mettre encore des efforts cette année pour en replanter?" » — Une citation de Benoît Poiraudeau, coordonnateur du Verger Saint-Pierre

Au parc des Aulnaies, des plantations ont aussi été écrasées malgré les affiches installées par la Ville d'Alma.

D'autres traces de motoneiges sont visibles au parc des Aulnaies. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Chaque année, des appels au civisme sont lancés aux membres pour les inviter à rester dans les sentiers. Cette saison, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) a d'ailleurs mené une campagne de sensibilisation pour lutter contre le vagabondage en motoneige.

La situation a de quoi désoler le président du Club de motoneigistes Lac-Saint-Jean, Daniel Simard.

C’est très surprenant, mais l’année prochaine, il va y avoir une campagne de sensibilisation et de l’argent qui va être remis par la fédération et par les clubs de motoneige pour vraiment montrer l’importance du respect de garder les sentiers et respecter les propriétés , a-t-il indiqué.

Des traces de motoneiges sont clairement visibles dans certains parcs municipaux, comme ici au parc Saint-Pierre d'Alma. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Dans une communication écrite, la Ville d'Alma rappelle avoir informé la Sûreté du Québec de la problématique, installé des panneaux et fait de la sensibilisation sur les réseaux sociaux.

Benoît Poiraudeau s'en remet maintenant au bon sens des motoneigistes pour l'an prochain.

Il faut que les motoneigistes parlent entre eux aussi, estime-t-il. Si vous voyez un motoneigiste qui a un comportement qui n’est pas normal, sensibilisez votre monde.

D’après un reportage de Mélissa Paradis