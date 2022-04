Les urgences de l’Estrie sous pression 

Les urgences du CIUSSS de l’Estrie - CHUS sont sous pression en raison de la sixième vague de COVID, mais aussi d'autres virus et de problèmes de santé. Lors d’un point de presse, l’établissement de santé a invité la population à faire preuve de discernement et à consulter d’autres services de santé quand la situation le permet.

Dans tous les hôpitaux de l’Estrie en ce moment c’est surchargé, il y a beaucoup de patients hospitalisés dans les urgences et beaucoup de patients en attente en ambulatoire. On a 120 hospitalisations en lien avec la COVID, la sixième vague nous touche autant que la cinquième, et nous avons aussi encore beaucoup de personnel de la santé, 500 actuellement, qui sont en arrêt de travail en raison de la COVID. Ça alourdit beaucoup les soins , explique la Dre Geneviève Simard-Racine, assistante cheffe du service d'urgence de l’Hôpital de Granby.

« Malgré l’achalandage, si vous avez besoin de soins urgents, l’urgence, c’est l’endroit où il faut aller, appelez le 911 en cas de besoin. Par contre, si votre situation requiert des soins d’un médecin de famille ou peut être gérée à l’extérieur de l’urgence, il y a des alternatives. » — Une citation de Dre Geneviève Simard-Racine, assistante cheffe du service d'urgence de l’Hôpital de Granby

La cheffe adjointe au Département régional de médecine générale et médecin responsable du groupe de médecine familiale (GMF) du Haut-Saint-François, la Dre Stéphanie Blais-Boilard, rappelle que de nombreuses options s’offrent aux patients, même s’ils n’ont pas de médecin de famille.

Elle conseille entre autres d’appeler la ligne 811 ou de consulter un pharmacien qui, grâce à une nouvelle législation depuis plus d’un an, peut[...] répondre à toutes vos questions au sujet de la médication, ajuster les doses , et donner des conseils de santé.

Il ne faut pas oublier aussi que tous les services et programmes en Centre local de services communautaires CLSC peuvent desservir la clientèle , ajoute-t-elle.

Les patients orphelins peuvent contacter les groupe de médecine de famille GMF partout en Estrie, sauf dans la Haute-Yamaska. C’est vraiment notre nouveauté, nos travaux des dernières années qui aboutissent. Depuis plusieurs mois, la plupart des groupe de médecine de famille GMF de l’Estrie vont accepter les patients qui n’ont pas de médecin de famille directement , souligne la Dre Blais-Boilard.

Pour les besoins moins urgents, les patients peuvent aussi joindre le guichet pour la clientèle orpheline en consultant le site web du gouvernement du Québec  (Nouvelle fenêtre) [lien externe]. Un professionnel de la santé les dirigera vers la ressource appropriée sept jours sur sept, de 8 h à 8 h.

Des précautions pour la fin de semaine de Pâques

La Dre Blais-Boilard invite la population à éviter de rencontrer d’autres gens pour Pâques, et surtout des personnes à risques, au moindre petit symptôme de virus .

« Notre crainte est qu’à la fin de cette longue fin de semaine là, la situation, qui est présentement difficile, soit encore pire après. Soyons tous gentils et gardons nos virus l’un pour l’autre. » — Une citation de Dre Stéphanie Blais-Boilard, cheffe adjointe au Département régional de médecine générale et médecin responsable du GMF du Haut-Saint-François

Dans un courriel envoyé mercredi matin, le CIUSSS a aussi souligné l’importance de soutenir ses proches afin de leur permettre de passer leur convalescence à la maison et non à l’hôpital, dans la mesure du possible. Si un usager ne peut recevoir son congé de l’hôpital, même si son épisode de soins actifs est terminé, car il ne peut obtenir le soutien nécessaire de ses proches lors de sa convalescence, cela accroît la pression sur les équipes , avance un communiqué.

Éclosions en cours à l’Hôpital et au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Argyll

Par ailleurs, sept cas de COVID-19 ont été détectés chez des usagers de l’Hôpital et du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Argyll, a confirmé le CIUSSS de l’Estrie - CHUS mercredi.

Ces cas sont répartis dans trois éclosions en cours à l’Hôpital et au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD . Moins de cinq cas ont également été détectés chez des employés.