Le journaliste Paul-André Comeau s’est éteint à 82 ans

Le journaliste et professeur Paul-André Comeau, ancien correspondant de Radio-Canada en Europe et rédacteur en chef du Devoir de 1985 à 1990, est décédé à l’âge de 82 ans en Belgique, a confirmé son frère Yvan Comeau mercredi. L’homme est décrit par ceux et celles qui l’ont connu comme un érudit, un journaliste rigoureux, et un passionné de l’Europe.