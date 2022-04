Fédération franco-ténoise : clap de fin pour Linda Bussey

Après un départ à la retraite repoussé deux fois, Linda Bussey a quitté la Fédération franco-ténoise début avril. Elle ne cache pas qu’elle aurait aimé conclure certains dossiers, mais que le temps était venu pour elle de passer à autre chose.

Parmi les gros projets qu'elle aurait souhaité voir être réalisés avant de quitter le poste, il y a sans surprise le centre communautaire francophone dont la vision a évolué au fil des ans et avec les contraintes budgétaires.

« J’ai mis beaucoup de temps dans ce projet-là, mais aussi beaucoup d’espoir. » — Une citation de Linda Bussey, ancienne directrice générale, FFT

Linda Bussey explique que sans avoir l'ambition de partir après que le centre ait été construit, elle aurait aimé avoir pu sécuriser les fonds qui auraient permis d’aller de l'avant et est déçue ne pas avoir réussi.

Finalement il faut retourner au travail. C’est positif, on ne nous a pas refusé nos demandes, on nous a demandé de travailler un peu plus sur le plan d’affaires et de mettre en contexte les nouveaux coûts de construction dus à la pandémie.

Les esquisses de plans du centre communautaire prévoient des espaces de travail pour la FFT, l’AFCY et les Médias ténois, ainsi qu’un espace pour une clinique francophone, un lieu de rendez-vous avec une cuisine et une terrasse. Photo : Fédération franco-ténoise

Autre projet que Mme Bussey aurait aimé voir se réaliser : celui des Jeux de la francophonie canadienne qui attribués à Yellowknife pour 2023, puis pour 2025 à cause de la pandémie. Finalement, regrette-t-elle, l'événement ne verra pas le jour dans la capitale ténoise.

Le conseil d’administration a décidé qu’avec tous les changements, avec l’économie, et la situation dans le Nord, il ne se sentait pas en mesure de prendre ce dossier-là et de l’avancer. Il y avait trop de risques non calculables.

Développer le soutien aux communautés

L’ancienne directrice aurait aussi aimé porter plus loin le dossier des services partagés. Elle aurait souhaité trouver plus de solutions pour que la Fédération franco-ténoise puisse soutenir les communautés en région.

Par exemple, aider à avoir une personne de la Fédération franco-ténoise FFT dont le rôle est de soutenir les communautés, d’aller faire des projets spontanés, comme on a fait à Fort Smith, on a fait une soirée homard, il n’y avait pas d'organisme, c’est la Fédération franco-ténoise FFT qui l’a organisé avec les membres de la communauté.

Selon Linda Bussey, tous ces dossiers doivent devenir des priorités. Elle pense aussi que la Fédération doit continuer à s’impliquer dans la révision de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest et s’assurer d’être à la table des négociations.

Et comment réengager les communautés aussi. Il y a encore beaucoup de travail à faire , ajoute-t-elle.

La Maison bleue, symbole de la francophonie à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Si Linda Bussey met de l’avant les projets qui n’ont pas pu voir le jour, son passage à la tête de la Fédération franco-ténoise a aussi été l’occasion de voir d’autres projets se réaliser, comme le Centre d’accueil pour nouveaux arrivants (CANA). Un projet réalisé conjointement avec le Conseil de développement économique des T.N.-O. (CDÉTNO).

Ce projet pilote de cinq ans, soutenu par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, rassemble tous les services d’immigration des Territoires du Nord-Ouest dans un centre bilingue.

Redéfinir le rôle de la FFT

Pour la suite, Linda Bussey pense qu’il faut prendre le temps de redéfinir le mandat de l’organisme dont le rôle n’est pas clair . À cet effet, la Fédération avait engagé une firme de consultants pour faire une révision de sa structure organisationnelle l’année dernière.

Dans le fond, est-ce que la Fédération franco-ténoise FFT est un service direct ou indirect? , interroge-t-elle.

Elle cite en exemple les plaintes formulées dans le cadre des services en français offerts au territoire et avoue ne pas savoir si la Fédération franco-ténoise aurait dû davantage soutenir les gens qui en sont à l’origine, tout en reconnaissant que c’est à la Commissaire aux langues officielles de les traiter.

Malgré la nécessité de cette introspection, et des dossiers toujours en chantier, Linda Bussey garde un souvenir agréable de ces quatre dernières années, et de son travail auprès de la francophonie.

« Les gens qui font partie de la francophonie c’est des gens merveilleux qui ont un appétit et un désir de voir les choses avancer. » — Une citation de Linda Bussey, ancienne directrice générale, FFT

Après des vacances, Mme Bussey oeuvrera au sein de l'équipe responsable du Prix Inspiration Arctique. Un travail qui lui permettra de retrouver ce qu’elle aime comme la levée de fonds, mais aussi la mise en place de projets.