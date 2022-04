Prenez garde au retour des ours dans les Territoires du Nord-Ouest

Ainsi, les barbecues, les mangeoires d’oiseaux et les poubelles extérieures devraient être sécurisées et hors de portée.

L’an dernier, 124 ours ont dû être tués dans l’ensemble des régions du territoire après que les bêtes soient devenues une menace pour les êtres humains, explique le responsable des communications du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, Mike Westwick.

« Après quatre morts depuis 1998 et de nombreuses [attaques] non-mortelles et interactions entre des êtres humains et des ours. Nous savons à quel point [ces interactions] peuvent devenir dangereuses. »