Flo Rida, The Offspring et les Cowboys Fringants à l’affiche des Grandes Fêtes Telus

Les Grandes Fêtes Telus seront de retour cette année, malgré les aléas de la pandémie, avec plusieurs artistes internationaux en tête d’affiche. Flo Rida, The Offspring et The Chainsmokers font partie de ceux qui participeront à l’événement musical qui se déroulera du 4 au 7 août prochain au parc Beauséjour de Rimouski.