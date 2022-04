La collecte de compostage déployée dans de nouveaux quartiers à Rouyn-Noranda

La conseillère au plan de gestion des matières résiduelles à la Ville de Rouyn-Noranda, Andrée-Anne Dupuis, explique la raison qui a mené à l’ajout de ces quartiers à la collecte des matières organiques.

Les quartiers ont été choisis en fonction du fait qu’ils n’avaient pas de site desservi par bac roulant en commun. Chaque résidence aura son propre bac et va pouvoir s’en occuper elle-même , souligne-t-elle.

Andrée-Anne Dupuis, conseillère au plan de gestion des matières résiduelles à la Ville de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Les bacs bruns seront distribués à partir du 19 avril et ce sur une période de 10 jours. La collecte commencera quant à elle uniquement au début du mois de juin.

Le secteur urbain des quartiers de Rouyn-Noranda, Évain et Granada ainsi que celui de Lac-Dufault est desservi par la collecte depuis quelques années. Les quelques résidents des quartiers Évain et Granada qui n’y avaient toujours pas accès recevront également un bac de compostage.

Séances d’information

La Ville de Rouyn-Noranda organisera par ailleurs des séances d’information dans chacun des quartiers visés par la collecte des matières organiques. Une façon de répondre aux questions et potentielles craintes des citoyens, selon Andrée-Anne Dupuis.

Les gens pourront savoir pourquoi on implique la collecte, on va expliquer le contexte et les raisons environnementales derrière tout ça. Ils sauront les changements auxquels ils doivent s’attendre. [...] On sait aussi qu’il y en a certains qui ont des réticences et des inquiétudes notamment face aux odeurs, aux vers et aux mouches. On va donner des trucs pour réduire les irritants , précise-t-elle.

Ça se passe bien

Andrée-Anne Dupuis mentionne que la Ville est satisfaite de la façon dont se déroule la mise en place de la collecte des matières organiques à Rouyn-Noranda.

Ça se passe bien. On a réussi à atteindre le 1500 tonnes de matières collectées dont on s’était fixées. Le taux de participation varie entre 55 et 85 % de participation selon les quartiers et les saisons , fait-elle remarquer.

En 2020, 8200 bacs bruns étaient distribués et 11 000 logements ont été desservis. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

La collecte offre plusieurs avantages, tient à faire remarquer Mme Dupuis.

Dans sa globalité, la collecte a des bénéfices environnementaux, financiers et pour le citoyen qui apparaîtront d’année en année , croit-elle.

Rappelons que le gouvernement du Québec exige que chaque municipalité offre la collecte des matières organiques à ses citoyens d’ici 2025. La Ville de Rouyn-Noranda assure donc que les quartiers qui n’ont pas encore le service de collecte devraient donc l’obtenir d’ici deux à trois ans.