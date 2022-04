L’Association franco-yukonnaise fête ses 40 ans

À l’époque, il n’y avait rien en Français à part des francophones qui avaient de la bonne volonté et de la persévérance, explique la directrice de l’AFY, Isabelle Salesse. Pour elle, la position dans laquelle se retrouve l’AFY s’explique par la détermination de ses fondateurs.

Les irréductibles Québécois qui se sont installés au Yukon étaient de très grands visionnaires, souligne-t-elle. Ces visionnaires ont alors créé une association avec la volonté de se rassembler autour de la culture, mais pas seulement. L’AFY est née par son volet culture et son volet revendication politique, résume Isabelle Salesse.

L’AFY est à l’origine de la création de l’École Émilie Tremblay, de la Commission scolaire francophone du Yukon, de la garderie du Petit Cheval blanc, et du groupe de femmes Les EssentiElles. Ces institutions sont encore là aujourd’hui. C’est incroyable ces gains que l’AFY a pu avoir , souligne Isabelle Salesse.

L'AFY et la Franco-Yukonnie doivent beaucoup à la vision de ses fondatrices et fondateurs. Photo : Photo fournie - archives de l’Aurore boréale

Angélique Bernard, la commissaire du Yukon est arrivée il y a 27 ans pour un stage devant durer 4 mois. Cette quarantième bougie est émouvante pour elle : D’avoir été au territoire aussi longtemps et d’avoir vu l’évolution de la francophonie ça me touche beaucoup.

L’AFY est vraiment le point d'ancrage pour les francophones , affirme-t-elle en se remémorant des témoignages de l’époque où elle était présidente de l’association. On lui confiait que les gens venaient au Yukon, mais restaient parce qu’il y avait des institutions francophones .

Cette petite communauté doit donc son succès à sa persévérance, à la vision de ses fondateurs, et aussi au fait que les francophones du Yukon viennent de partout. Sa force c’est d’avoir différents horizons parce que c’est une francophonie diversifiée, ça amène une richesse .

La volonté des francophones de se rassembler est au coeur de la naissance de l'AFY. Les vendredis soirs, ils se retrouvaient pour le "Café Rencontre". Photo : Photo fournie - archives de l’Aurore boréale

Comme rien n’est jamais acquis, les objectifs de travail sont nombreux : Environnement, logement, rétention de la main-d'œuvre , énumère Isabelle Salesse, et au niveau politique, on a encore du travail à faire pour avoir une représentativité de la communauté francophone sur des instances gouvernementales comme à la gouvernance de l'Université du Yukon ou la régie des hôpitaux , explique-t-elle.

Une vision partagée par Angélique Bernard qui constate aussi que ces enjeux sont des enjeux de société pour tout le monde, mais, pour la francophonie, ça prend une grosse place parce qu’on est petit en nombre, mais grands de coeur .

Des irréductibles dont parlait Isabelle Salesse, certains sont toujours là et apportent encore tant à la francophonie, et la commissaire du Yukon, elle, n’a pas d'inquiétude pour l’avenir. C’est bon de voir que la relève est là , dit-elle et que l’AFY poursuive sur sa belle lancée!