Les tests de dépistage rapide désormais offerts aux 50 ans et plus au N.-B.

Le Nouveau-Brunswick apporte des changements à ces procédures pour le dépistage de la COVID-19. Les personnes de 50 ans et plus peuvent désormais choisir d’aller chercher une trousse de tests de dépistage rapide, plutôt que de prendre rendez-vous pour un test PCR.

Jusqu’ici, les tests de dépistage rapide étaient offerts uniquement aux personnes de moins de 50 ans, qui avaient des symptômes de la COVID-19 et qui prenaient rendez-vous sur le site du gouvernement provincial  (Nouvelle fenêtre) .

Les personnes qui désirent obtenir une trousse de tests devront toujours s'inscrire en ligne – c’est d’ailleurs à ce moment que les personnes de 50 ans et plus pourront choisir le test rapide ou le test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

La santé publique demande que ces tests soient réservés aux personnes présentant des symptômes de la COVID-19, conformément aux exigences de dépistage adoptées en janvier.

L’accès aux tests rapides est limité dans la province depuis le début de l’année.

Le Parti vert appelait le gouvernement à améliorer l’accès au dépistage rapide à l’approche du long weekend de Pâques.

Par ailleurs, les Néo-Brunswickois auront accès à des tests de dépistage rapide lors du long week-end de Pâques, a précisé le ministère de la Santé, mercredi.

Il sera possible d’aller chercher une trousse, après s’être inscrit sur le site web du gouvernement, le Vendredi saint et le lundi de Pâques dans plusieurs régions : Moncton, St. Stephen, Sussex, Saint-Jean, Fredericton, Edmundston, Campbellton, Bathurst et Miramichi. Le site de Woodstock sera ouvert le lundi uniquement.

Avec des informations de Real Fradette et de CBC