Québec accueille un premier tournoi international de tennis junior

Quatre ans et demi après la dernière présentation de la Coupe Banque Nationale, un tournoi de tennis international junior voit le jour à Québec. De jeunes joueurs d’un peu partout sur la planète ont rendez-vous au Club Avantage à compter de samedi.

La nouvelle compétition orchestrée par Sam Aliassime devait initialement naître en septembre 2020, mais la pandémie de COVID-19 est venue contrecarrer les plans du père de Félix Auger-Aliassime.

L’attente aura toutefois valu la peine. Québec obtient d’emblée un tournoi de catégorie J3 sur le circuit de la Fédération internationale de tennis, soit le troisième de cinq calibres possibles.

Jeunes talents prometteurs

Résultat : des athlètes provenant d’une dizaine de pays, garçons et filles de 18 ans et moins, convergeront dans la Capitale-Nationale pour l’occasion. Du nombre, deux joueuses classées parmi les 200 premières au classement junior mondial, la Polonaise Olivia Lincer (107e) et l’Américaine Daniella Ben-Abraham (168e).

Sam Aliassime, qui n’a jamais caché son désir de faire de Québec une plaque tournante du tennis junior sur la planète, s’est également assuré que les athlètes de Québec seront bien représentés.

En plus de Thomas Drapeau et Tymofiy Khrystyuk, dont les classements mondiaux leur ont valu une place dans le tournoi principal, Alexis Roy et Alexia Gilbert, deux autres athlètes de la région, se sont vus accorder des laissez-passer par l’organisation.

Sans compter la présence de Adam Patry, Audrey Ouellet et Joliane Côté dans le tableau de qualifications.

Le tableau principal du tournoi opposera 32 joueurs dans chacune des quatre épreuves, soit le simple et le double féminin et masculin, du 16 au 23 avril.

