L’homme d’Église a été très impliqué dans sa communauté, au sein de nombreux organismes.

Il a notamment été à deux reprises le président du conseil d'administration de la Société Saint-Thomas d'Aquin (l’actuelle Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard SAF’ÎLE ).

Il a occupé la présidence du Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard, à Miscouche, et a été membre du conseil d'administration de La Voix acadienne, le journal de langue française de la province.

En tant que prêtre, le père Eddie Cormier a œuvré dans les paroisses de Baie-Egmont, Mont-Carmel, Palmer Road, Summerside, Tignish et Wellington, selon la RDÉE Île-du-Prince-Édouard, qui en a fait en 2021 son récipiendaire de l’Ordre du mérite coopératif.

Edgard Arsenault, le président de la Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard SAF’ÎLE ), évoque le désir infatigable du père Cormier de vouloir aider son prochain.

Le Père Eddie Cormier lors d'une messe (archives). Photo : Radio-Canada

Il était partout, mais de façon positive , se souvient-il. Il était aussi un grand, grand travailleur, même du côté politique pour la justice sociale .

C'est une personne qui avait beaucoup à cœur sa communauté, qui avait à cœur le patrimoine acadien, la langue acadienne et, surtout, la francophonie à l'Île-du-Prince-Édouard , dit l'historien Georges Arsenault.

Il ne faisait pas de grands discours à l'emporte-pièce. Lui, c'était très mesuré, ses mots, jamais il n'élevait le ton. Mais il parlait avec beaucoup de sagesse et puis, comme ça, les gens le respectaient beaucoup , poursuit-il.

Un homme qui a laissé sa marque

Le père Cormier a aussi été de plusieurs missions humanitaires, notamment au Nicaragua et en République dominicaine. Le politicien Joe Byrne se rappelle son désir de bâtir un monde de justice et de paix .

Eddie c'était comme un guide, pour moi, un mentor , déclare même l’ancien chef du Nouveau Parti démocratique NPD provincial. Si j'avais des questions, je pouvais lui parler n'importe quand.

Il savait célébrer les Acadiens et l'Acadie , de dire la lieutenante-gouverneure de l'Île-du-Prince-Édouard, Antoinette Perry.

Celle-ci dit avoir rencontré Eddie Cormier en 1972 et se remémore avec le sourire les moments partagés avec lui.

Il adorait venir après la messe de minuit, venir chez nous. On avait un piano, on avait du pâté, puis on avait des chansons. Les cantiques français, les vieux cantiques français, il les chantait tous, je pense qu'il connaissait toutes les paroles. Mais de le voir jouir de ça, parce que pour lui c'était important la famille, aussi , a raconté Antoinette Perry.

Ses proches se souviendront de son sens de l’humour et de son humilité. C'était un grand homme, un grand acadien un homme de sagesse, un homme qui savait écouter. Il savait comment mettre les gens à l'aise , dit sa cousine germaine, Maria Bernard.

Pour lui, le Ciel, c'était un état d'esprit , confie Georges Arsenault. Il a dit : Jésus ne nous a pas décrit ce qu'était le ciel. Pour lui, pour père Eddie, c'est comme un état de pur bonheur et de joie. Et puis j'espère que c'est vrai et qu'il a retrouvé ça.

D’après le reportage de Julien Lecacheur