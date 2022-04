Le conseiller municipal Jean-Marc Crevier n’est pas atteint d’un cancer

Après avoir annoncé son retrait de la présidence du conseil d’administration de la Société de transport du Saguenay (STS) et ralenti ses activités professionnelles il y a quelques semaines, l’élu vient d’apprendre qu’il serait plutôt atteint du syndrome de Wegener, une maladie rare caractérisée par l’inflammation de vaisseaux sanguins.

Cette maladie est incurable, mais elle se traite bien.

Les spécialistes avec les analyses qu’ils avaient en main disaient que j’avais un cancer. Ils ne savaient pas quelle sorte de cancer. J’ai vécu avec le cancer à peu près un mois, peut-être un petit peu plus, puis au fur et à mesure que ça avançait, ils me disaient que le cancer est plus petit, qu’il est moins dangereux, puis à un moment donné, une semaine ou dix jours après, qu’il n’y a plus de cancer. Je capotais, je ne sais pas comment dire, j’ai comme l’impression de revivre , a-t-il partagé en entrevue à son domicile mercredi après-midi.

Jean-Marc Crevier a vécu de véritables montagnes russes d'émotions dans les dernières semaines. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Le conseiller a bien l’intention de poursuivre son mandat, son deuxième comme conseiller à Saguenay, après une carrière publique comme représentant syndical.

Vous allez être obligés de m’endurer encore , a-t-il lancé à la blague à l’intention de ses collègues conseillers.

Opéré tout récemment, Jean-Marc Crevier entend demeurer actif physiquement.

J’ai juste hâte d’embarquer sur mon vélo après l’entrevue. J’ai deux trois places à aller ici à Arvida, il y a des gens qui ont des problématiques, je vais y aller avec mon vélo électrique , a-t-il annoncé.

C'est le conseiller Claude Bouchard qui l'a remplacé comme président de la Société de transport du Saguenay STS .

Jean-Marc Crevier a raconté ses dernières semaines remplies d'émotions à la journaliste Mélyssa Gagnon. Photo : Radio-Canada

D’après une entrevue de Mélyssa Gagnon