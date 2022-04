COVID-19 : les doublures de théâtre jouent désormais un rôle « inestimable »

Shaw, une compagnie qui organise le festival homonyme à Niagara-on-the-Lake, demande aux membres de sa société d'étudier plus de rôles cette année en raison de la variante Omicron.

Tout employé symptomatique doit renoncer à se présenter au travail.

Ça peut arriver à tout moment maintenant , déclare l’acteur Travis Seetoo, qui joue dans deux spectacles à Shaw cette saison et étudie cinq rôles supplémentaires dans ces deux pièces. Tu répètes beaucoup plus tes lignes. Tu essayes de ne pas les oublier.

Souvent, les doublures font déjà partie de l’acte, en jouant un autre personnage ou une partie de l'ensemble.

Le Festival de Stratford a embauché plus d'acteurs cette saison et a aussi plus de doublures que d'habitude. Il devait commencer les avant-premières de la comédie musicale Chicago la semaine dernière, son premier spectacle de la saison.

Mais trois représentations ont été annulées après que huit membres de la distribution ont été testés positifs à la COVID-19.

Les représentations ont pu reprendre mardi, les doublures remplaçant deux rôles.

Les héros du théâtre vivant

Alex Mustakas est actuellement en cours d’attribution des rôles. Le directeur artistique de Drayton Entertainment met beaucoup plus d'attention à l'embauche de doublures, en particulier pour ses comédies musicales.

La compagnie présentera 15 spectacles différents dans six salles du sud de l'Ontario à partir de la fin mai, dans des endroits comme Drayton et St. Jacobs près de Kitchener-Waterloo et Grand Bend sur le lac Huron.

Le directeur artistique de Drayton Entertainment, Alex Mustakas, joue Don Quichotte dans une production de Man of La Mancha. Il dit qu'avant la pandémie, les acteurs ne manquaient jamais les spectacles, ce qui n'est plus le cas. Photo : Photo soumise par Hilary Gauld Camilleri

Les doublures sont les héros du théâtre vivant , assure-t-il. L'alternative, c’est zéro théâtre et je ne pense plus que ce soit une option.

Pourtant, M. Mustakas s'inquiète. Son fils et sa femme ont récemment contracté la COVID-19 et il a dû s'isoler à la maison. Il a passé tout ce temps à penser à ce qui se passerait s'il était en train de monter un spectacle à ce moment-là.

Ensuite, il y a le coût. Les doublures sont une dépense supplémentaire, souvent hors de portée des petites compagnies de théâtre avec des budgets plus serrés, ou des spectacles ayant des distributions plus petites. Des répétitions de doublure doivent être organisées, ce qui est difficile à faire si le spectacle n'est joué que pendant une courte période.

Mais annuler des représentations, c'est perdre beaucoup d'argent. M. Mustakas l'a budgétisé cette saison.

À Toronto, Mirvish Productions qui prépare la méga pièce Harry Potter et l'Enfant maudit, ne fera pas non plus de spectacles sans doublures.

Une scène de la production new-yorkaise de Harry Potter et l'enfant maudit. Mirvish Productions présente le spectacle à Toronto à partir du 31 mai. Photo : Associated Press / Matthew Murphy/Boneau/Bryan-Brown

Perdre une performance est une très, très, très mauvaise chose , souffle John Karastamatis, directeur des communications et de la programmation de Mirvish. Lorsque vous embauchez des doublures et tout ce qui va avec, ce que vous achetez, c'est une assurance.

Harry Potter et l'Enfant maudit, l'une des pièces les plus chères de l'histoire de Broadway, a été récompensée par un Tony Award et ouvrira fin mai. Elle était initialement prévue à l'automne 2020.

Pour éviter tout arrêt, a déclaré Karastamatis, chaque rôle a deux doublures, plus que Mirvish n’en avait auparavant. Cela signifie également des coûts supplémentaires, y compris plus de costumes pour s'adapter à ces doublures. Rien que dans la distribution régulière, le spectacle compte plus de 500 costumes.

Apprendre en annulant

Le Festival Shaw a dû annuler sa production de A Christmas Carol en décembre lors de la première vague Omicron, après qu'un membre de la compagnie eut été infecté par la COVID-19. Il a appris de cette expérience, en particulier sur l'importance des masques.

Les acteurs gardent le visage couvert en répétition et le port du masque est obligatoire pour le public au moins jusqu'au 23 mai, même si la province ne l'exige pas. Si un acteur est contaminé, le régisseur doit déterminer si d'autres personnes dans le spectacle risquent d'être exposées. C'est une possibilité, bien sûr, car les acteurs sont sans masque lorsqu'ils font des spectacles.

Le seul spectacle de Shaw en ce moment, Cyrano de Bergerac, n'a pas encore dû annuler de représentations.

Kimberley Rampersad, directrice artistique associée de Shaw, souligne que des doublures sont déjà sollicitées pour d'autres spectacles en répétition en ce moment. Ces remplaçants sont inestimables , dit-elle.

Kimberley Rampersad, directrice artistique associée de la compagnie de théâtre Shaw, affirme que les doublures ont toujours été cruciales, mais que la pandémie a accentué cet état de fait. Photo : Photo soumise par David Cooper

Nos doublures continueront parce que la COVID est ce qu'elle est , affirme Mme Rampersad, qui cette saison joue aussi dans un spectacle et en dirige un autre. Ils vont nous éviter et nous ont déjà évité d'annuler des représentations.

Cela signifiait également un changement de mentalité pour les acteurs, habitués à ne pas manquer un spectacle, quels que soient leurs maux. Travis Seetoo, maintenant dans sa huitième saison à Shaw, a entendu sa part d'histoires d'horreur.

Avant, il y avait une grande fierté [que] les acteurs les plus expérimentés avaient, dans le genre, " Oh, j'ai continué alors que je saignais de mon plexus solaire tout le temps, et j'ai fait le meilleur Hamlet que vous ayez jamais vu ", il a dit.

L’acteur est heureux que la COVID-19 ait changé cet état d'esprit.