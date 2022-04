Brumisateurs et aide financière pour réduire les odeurs nauséabondes de Sanimax

L'usine Sanimax à Lévis promet d’améliorer les relations avec son voisinage. Pour se faire, elle fait front commun avec les Éleveurs de porcs du Québec et annonce des investissements pour limiter l’émanation d’odeurs nauséabondes qui polluent les journées d’été de plusieurs Lévisiens depuis des années.

L’entreprise a fait cette annonce lors du dévoilement du plan d’action promis par le gouvernement provincial. L’été dernier, le ministère de l’Environnement a reçu une avalanche de plaintes au sujet des fortes odeurs de chair en décomposition qui s’échappent de l’usine du secteur Charny. Québec avait promis d’agir.

Un des gages de succès sera démontré par la baisse significative des plaintes [cet été] , a précisé le ministre Benoit Charette, sans toutefois mentionner un objectif précis.

Brumisateurs et ventilation

D’ici les deux prochaines années, l’usine d'équarrissage ajoutera donc des brumisateurs à l’extérieur du bâtiment et mettra en place une aire de réception ventilée pour ses camions.

C’est un maillon important dans le plan , note le président de Sanimax pour l’Amérique du Nord, Martial Hamel. Ça nous donnera l’opportunité, s’il y a du matériel en attente, de limiter le dégagement d’odeurs potentielles.

Selon lui, il s’agit d’un investissement de plusieurs millions de dollars.

Par ailleurs, Martial Hamel ne s’attend pas à une saison estivale aussi problématique que la dernière.

« Je ne m'attends pas à des situations extraordinaires comme on l'a vécu l'été passé. » — Une citation de Martial Hamel, président de Sanimax pour l’Amérique du Nord

L’été 2021 a été particulièrement difficile en raison du nombre plus élevé de carcasses récupérées et des épisodes de canicule.

Une aide financière pour les éleveurs de porcs

Le plan d’action vise aussi à améliorer la qualité des matières premières récupérées par Sanimax dans les fermes de la province. En d’autres termes, l’objectif est de récupérer des carcasses plus fraîches.

Pour se faire, le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 2,5 millions de dollars aux Éleveurs de porcs pour l’élaboration d’un projet pilote qui permettra d’équiper les fermes de systèmes de réfrigération. Les éleveurs pourront y entreposer les animaux morts à la ferme.

David Duval, le président de l’association, précise qu’environ 15 % des quelque 2200 élevages québécois sont déjà munis d’un tel système.

On estime qu’avec le montant alloué, on pourra aller chercher entre 200 et 300 sites additionnels , précise-t-il.

Les fermes les plus éloignées des sites d'équarrissage pourraient être priorisées.

Ça prend des solutions pérennes

Le député des Chutes-de-la-Chaudière, Marc Picard, salue ce plan d’action. Il croit qu’il répondra aux attentes des citoyens, qui se sentaient peu écoutés dans les dernières années.

On ne réglera pas le problème du jour au lendemain, mais on est sur le chemin pour trouver des solutions. D'année en année, ça va s'améliorer.

Il s’agit selon lui de solutions à court terme. Pour régler le problème une fois pour toutes, il faudra selon lui des solutions pérennes .

D’ailleurs, le plan d’action prévoit aussi l’amélioration des communications entre Sanimax et les citoyens.

« On est confiant que ce plan permettra d'améliorer la situation à l'usine et répondra à la problématique vécue par les citoyens du secteur. » — Une citation de Benoit Charette

Le ministre promet aussi des inspections plus fréquentes du ministère de l’Environnement cet été et de faciliter le service de réception des plaintes des citoyens.