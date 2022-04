L’agrandissement du musée de la Gaspésie n’aura pas lieu

Le directeur général du musée de la Gaspésie, Martin Roussy, a confirmé que le projet d'agrandissement ne se concrétisera pas. Les résultats d’une étude menée sur trois ans, nous apprend le responsable du site, ont permis au musée de déterminer que ce n’était pas le bon projet .

Il précise qu’il faudrait un investissement de cinq millions de dollars pour permettre l'agrandissement. C'est une trop grosse bouchée pour le musée , concède M. Roussy.

Le directeur du musée affirme que les réflexions sont toujours en cours avec Parcs Canada et les expropriés de Forillon pour envisager d’autres solutions pour faire revenir les artefacts.

« C’est juste qu’il y a une évolution du projet. Ce qu’on cherche maintenant, c’est d’autres moyens d’y arriver. On n’abandonne rien. »

Martin Roussy s’est vu étonné d’être invité à commenter le suivi du dossier. D’après lui, le projet de l'agrandissement n’a jamais été présenté comme étant sur le point de se concrétiser. Il estime que les attentes de la population sur le sujet ont sans doute dépassé un peu le projet embryonnaire.

En 2018, le Musée de la Gaspésie et Parcs Canada concluaient une entente pour le transfert de la collection d’objets. Un agrandissement du musée avait été envisagé à cet effet.

En 2012, les familles apprenaient que Parcs Canada avaient conservé 3400 artefacts, entreposés dans des entrepôts dans la région de Québec et Ottawa.

Du côté du Regroupement des personnes expropriées de Forillon, on pensait que le dossier de l’agrandissement du musée était toujours ouvert. Marie Rochefort, l'ancienne présidente du groupe, reconnaît que même si aucun scénario n’avait été confirmé, c’est la première fois que la position actuelle [de renoncer à cette piste-là] sort aussi catégoriquement que ça , témoigne-t-elle.

Elle est consciente, malgré tout, que ce n’est pas au petit budget du musée d’assumer ça . Mais elle aurait aimé être tenue informée.

« Pourquoi on laisse traîner ce dossier? On ne doit pas seulement être mis au courant, mais être assis avec eux [NDLR le musée de la Gaspésie et Parcs Canada]. »