Le lancement du nouveau programme scolaire albertain s’échelonnera de 2022 à 2024

Le nouveau programme d'éducation physique sera enseigné de la maternelle à la 6e année dès l'automne 2022.

Les nouveaux programmes de mathématiques et d'anglais seront enseignés de la maternelle à la 3e année en septembre 2022 et de la 4e année à la 6e année à compter de septembre 2023.

Du côté des sciences, le nouveau programme sera lancé en septembre 2023 pour la maternelle à la 3e année et en septembre 2024 pour les élèves de la 4e à la 6e année. Le même calendrier de lancement s'appliquera aux cours d'arts plastiques.

Les cours du nouveau programme d'études sociales débuteront, quant à eux, en septembre 2024, tout comme le reste du programme scolaire.

La mise en place des nouveaux programmes de français, langue première, et d'immersion française est aussi reportée.

Ces deux programmes seront mis à l'essai à partir de septembre 2022. Leur mise en place de la maternelle à la 3e année est prévue pour septembre 2023, alors que les programmes de la 4e année à la 6e année seront lancés en septembre 2024.

Le gouvernement a tenu compte des commentaires, dit la ministre

Nous avons entendu ce que les Albertains et les partenaires du système d'éducation nous ont dit et, grâce à leur avis, nous avons mis à jour les [programmes de] mathématique, d'anglais et de littérature pour nous assurer que nos plus jeunes élèves acquièrent des compétences essentielles dès les premières années , affirme Adriana LaGrange.

Le nouveau calendrier de mise en place s'appuie sur les recommandations du Groupe consultatif sur la mise en œuvre du programme d'études, précise la ministre.

Selon elle, les changements apportés visent notamment à favoriser l'adaptation du programme à l'âge des enfants, à améliorer la clarté de son contenu et à ajuster le contenu relatif aux Autochtones.

Moins de 1 % des enseignants de la province ont pris part à l'essai du nouveau programme scolaire albertain depuis son lancement.

Cette mise à l'essai a touché 7800 élèves, qui représentent environ 2 % de tous les élèves de la maternelle à la 6e année du système scolaire albertain.

En décembre 2021, le gouvernement avait accepté de reporter l’intégration de quatre matières du nouveau programme scolaire au primaire : les sciences sociales, les sciences naturelles, le français et les arts plastiques.

Par ailleurs, l'Alberta annonce l'investissement de 59 millions de dollars dans la formation des enseignants et dans les ressources pédagogiques en lien avec le nouveau programme.