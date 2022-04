La pénurie grandissante de techniciens de laboratoires inquiète l’APTS

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé (APTS) profite de la Semaine nationale du laboratoire médical pour souligner le rôle crucial joué par ses membres dans le réseau de la santé, alors qu’elle s’inquiète devant leur pénurie grandissante.

Sous le thème Pas de labos, pas d’hôpitaux, le syndicat rappelle que le travail de ses membres est requis pour 85 % des diagnostics médicaux. Ce sont des joueurs essentiels. Si on n’avait pas les laboratoires, ce serait quasi impossible de faire des diagnostics comme on en fait aujourd’hui , affirme le représentant national en Abitibi-Témiscamingue, Carl Verreault.

Ce dernier dénonce par ailleurs une surcharge de travail pour les 114 technologistes médicaux dans les laboratoires de la région, en raison d’une pénurie grandissante du personnel. En 2019-2020, ses membres auraient effectué près de 10 000 heures supplémentaires. Entre 2016 et 2020, le recours à la main-d'œuvre indépendante aurait quant à lui quadruplé.

On ne se retrouve pas dans une situation de temps supplémentaire obligatoire, mais les gens prennent du temps supplémentaire pour ne pas tomber en temps supplémentaire obligatoire , s’inquiète le représentant national.

Le représentant national en Abitibi-Témiscamingue de l'APTS, Carl Verreault. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Pour une décentralisation

Carl Verreault estime que la centralisation des laboratoires médicaux sous OPTILAB est en partie responsable de cette situation. Selon lui, le Centre universitaire McGill n'a pas fait de réelle planification de la main-d'œuvre depuis qu’il a récupéré la gestion des laboratoires de la région.

Il croit donc qu'une décentralisation des analyses, comme on l'a vu pendant la pandémie, serait profitable pour le réseau. Il aurait aimé voir cet élément dans la refondation du réseau de la santé et des services sociaux du ministre Christian Dubé.

Ils se sont rendu compte que de centraliser les analyses à Montréal, c’était quasi impossible de fournir à la demande, alors ils ont déployé des appareils dans les régions. On est vraiment favorables à une décentralisation. Ça n’a jamais été mis sur la table dans la refondation comme quoi il voulait décentraliser les laboratoires, mais est-ce qu'éventuellement, lorsque le plan sera plus déployé, il en sera question? On le souhaite , souligne M. Verreault.

Pénurie de diplômés

Carl Verreault croit aussi que des efforts plus importants doivent être faits pour contrer la pénurie de diplômés en technologie d’analyses biomédicales. Il réclame par exemple que les étudiants dans ce domaine puissent aussi profiter des bourses Perspective Québec, afin de les encourager à entreprendre ce champ d’étude.

C’est quand même précaire comme situation en Abitibi-Témiscamingue. On a la première année du programme de technologie d’analyses biomédicales qui est donnée au Cégep de Val-d’Or par le Cégep de Rosemont. C'est la deuxième ou la troisième année qu’il n’y a pratiquement pas d’inscriptions et que la cohorte est annulée. Éventuellement, il y a des risques que cette technique-là soit fermée , craint-il.

Des étudiants en technologie d'analyses biomédicales dans leur laboratoire en 2017. (archives) Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, on confirme que pour une troisième année consécutive l’automne prochain, il n’y aura pas suffisamment d’inscriptions pour lancer une nouvelle cohorte dans ce programme. La dernière cohorte comptait quatre élèves et termine actuellement sa formation.