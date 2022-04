Le contexte sociopolitique pourrait favoriser des projets miniers dans la région

Que ce soit la lutte aux changements climatiques, la guerre en Ukraine ou encore le contrôle de la Chine sur les minéraux stratégiques, plus que jamais, le contexte sociopolitique pourrait avoir un impact sur le développement minier du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il s’agit d’un des éléments principaux ressortis à l'occasion du Forum minier régional qui se déroulait mercredi à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Environ une soixantaine de personnes étaient sur place pour entendre la dizaine de conférenciers, en plus de ceux qui regardaient la webdiffusion.

Le prix du phosphate a doublé

Parmi les exemples cités lors du forum, les conditions actuelles ont fait doubler le prix du phosphate qu'Arianne Phosphate tente d'exploiter au Saguenay.

Le conflit en Ukraine a une influence ponctuelle sur le prix des fertilisants. Ça peut motiver des investisseurs à dire : "Regarde, c'est clair qu'on va en avoir besoin dans 5, 10, 15, 20 ans, allons-y" , a indiqué Christian Tremblay, professionnel de recherche à la Table régionale de concertation minière du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Rappelons que ce projet a déjà toutes les autorisations environnementales et n'attend que des investisseurs intéressés à sa production.

Ils font vraiment des travaux pour trouver des niches clés et je pense qu'à un moment donné, ils vont bien débloquer , a poursuivi Paul Bédard, professeur et directeur par intérim au Centre d'études sur les ressources minérales de l'Université du Québec à Chicoutimi UQAC .

L'engouement pour les batteries

Mais il n'y a pas que la guerre qui puisse accélérer de possibles projets miniers dans la région, alors que les batteries, les moteurs et les câbles électriques essentiels dans les technologies qui remplaceront les énergies fossiles font exploser le prix du cuivre, du nickel et d'autres minéraux.

Là, il y a des batteries au phosphate, au lithium, le graphite est aussi un élément important. Donc ce sont tous des minéraux et des éléments dont on a besoin pour créer cette nouvelle technologie-là , a ajouté Paul Bédard.

Cette conjoncture a comme résultat qu’un peu partout au nord de la région, les prospecteurs et sociétés d'exploration minière multiplient leurs sorties. Des prospecteurs ont ainsi identifié trois nouveaux sites prometteurs pour du nickel, du cuivre et de l'argent et même de l'or, près du lac Gibus, situé plusieurs centaines de kilomètres au nord-ouest du lac Saint-Jean.

Maintenant, là, il faut continuer. Il faut aller voir s'il n'y a pas d'autres veines semblables un peu plus loin , a exprimé Christian Tremblay.

De l'espoir pour le gisement Crevier

Les géologues étudient le gisement Crevier, à 50 kilomètres au nord de Girardville, depuis une cinquantaine d'années. C’est l’entreprise Métaux NioBay qui travaille sur ce projet. Elle a notamment recruté comme président Jean-Sébastien David, qui est l’ancien patron d'Arianne Phosphate.

Le président de Métaux NioBay est très confiant et pense qu'une mine de niobium et de tantale y est maintenant plus probable que jamais.

L'Université de Cambridge et Toshiba ont fait des avancées pour fabriquer des batteries. À l'intérieur de l'anode, vous retrouvez du niobium , a vanté Jean-Sébastien David.

Le Canada favorisé

Le tantale est lui aussi jugé critique pour la fabrication de nouvelles technologies.

Les gens rechercheraient un tantale avec une feuille d'érable dessus parce qu'il y a une problématique d'approvisionnement en tantale. Il y a souvent du tantale "sale" sur le marché , a-t-il mentionné en ciblant des exploitations qui seraient moins éthiques sur la planète.

La responsabilité environnementale et sociétale des entreprises au cours des 30 ou 50 dernières années, elle a beaucoup évolué , a dit pour sa part Stéphanie Lavaure, professeure-chercheuse au Consortium de recherche en exploration minérale.

D'après un reportage de Gilles Munger