La C.-B. étend ses services d’accueil aux réfugiés de l’Ukraine

Les services qui s'y trouvent incluent :

le logement,

la nourriture,

les soins de santé mentale

les soins pour les problèmes de consommation

les services légaux et financiers,

ainsi que de l'aide aux aînés.

Nous souhaitons que tous les nouveaux arrivants aient accès aux services dont ils ont besoin, peu importe où et quand ils en ont besoin , affirme le ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, Nathan Cullen.

Accompagné du ministre fédéral de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Sean Fraser, il a réitéré que l'aide était offerte à toutes heures de la journée et en plus de 150 langues, incluant le russe et l'ukrainien.

En fait, le site Internet est proposé en anglais seulement, ceux qui veulent obtenir des informations dans une autre langue doivent composer le 2-1-1.

La page du site en français explique : Un interprète peut vous répondre dans l’une des 150 langues et plus disponibles. Le service est gratuit, confidentiel et accessible jour et nuit. Lors de votre appel, l’un de nos agents d’information et de référence vous aidera à trouver les programmes et services de votre région susceptibles de répondre à vos besoins particuliers.

Des défis de logements dans une province en crise

L'accès au logement représente déjà un défi pour les habitants d'une province aux loyers exorbitants, reconnaît Nathan Cullen.

« Les défis dans chaque province vont être différents. Pour nous, le logement sera le premier, le deuxième et le troisième défi. » — Une citation de Nathan Cullen, ministre des Affaires municipales de la C.-B.

Pour autant, il ne propose pas de solution concrète, sauf de compter sur la générosité des Britanno-Colombiens de partager des propriétés qui ne sont pas sur le marché, comme leur chalet, par exemple.

La nouvelle plateforme lancée par le gouvernement de la province permet d'ailleurs aux Britanno-Colombiens de contribuer en apportant l’aide souhaitée.

Des membres de la communauté ukrainienne rassemblés sur le parvis du Musée des Beaux-Arts de Vancouver en février 2022 pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Des centaines de milliers de demandes

À ce jour, plus de 119 000 demandes ont été remplies en vertu du programme d'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. De ce nombre, 31 895 ont été approuvées par le gouvernement fédéral.

Les Ukrainiens qui participent au programme ont droit à certaines mesures d'insertion sociale, dont :

inscription des enfants à l’école primaire

annulation des frais pour les activités parascolaires

accès aux droits de scolarité postsecondaires réservés aux canadiens et résidents permanents du Canada

accès à des services gratuits d’aide à l’emploi

La Colombie-Britannique estime qu'elle accueillera environ 17 % des réfugiés.

La plupart des gens ont déjà des liens avec le Canada, croit le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser. Je ne serais pas étonné si un nombre significatif de personnes choisissent de s'installer dans de plus petites communautés et dans les Prairies , soutient-il.