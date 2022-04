Musique instrumentale et raquette au coeur de Ping Pong Go

Le duo Ping Pong Go, formé du pianiste Vincent Gagnon et du batteur Pierre-Emmanuel Beaudoin, lance un premier album homonyme.

Pierre-Emmanuel Beaudoin et Vincent Gagnon se côtoient régulièrement sur scène. Ils accompagnent plusieurs artistes dont Hubert Lenoir, Ariane Roy et Keith Kouna. Ils étaient en tournée en Europe avec Lou-Adriane Cassidy, lorsque tout s’est arrêté en raison de la pandémie de COVID-19 en mars 2020.

Obligés de faire une quarantaine à leur retour au Québec, ils ont profité de ces deux semaines d’isolement pour réaliser un rêve qu’ils caressaient depuis quelques années : composer un album instrumental.

Les nombreuses tournées de spectacles qui se chevauchent les ont toujours empêchés de se plonger dans la création d’un album commun.

Le pianiste Vincent Gagnon a été invité par de nombreux festivals de jazz pour ses projets personnels. (Archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

En plus d’accompagner des auteurs-compositeurs-interprètes, Vincent Gagnon a son propre projet jazz au piano. Pour Pierre-Emmanuel, c’était la première fois qu’il s’impliquait dans la composition des pièces qu’il jouera sur scène. J’ai même créé des mélodies. C’est mon premier band en tant que front!

Une chimie complémentaire

Les deux musiciens ont l'habitude de se côtoyer. Ils ont de nombreux points communs et leurs influences sont complémentaires. J’ai tellement eu du fun de A à Z dans ce projet-là , lance avec fierté Vincent Gagnon.

Le pianiste avoue que le plaisir n’était pas toujours au rendez-vous avec son projet solo en raison de la solitude et de la pression qu’il sentait sur ses épaules.

Gamer jazz

La formation aime décrire sa musique comme du gamer jazz, un nom qu’ils ont inventé. C’est Vincent Gagnon qui a trouvé ce terme qui colle drôlement bien à leurs compositions.

« Le mot jazz a tellement été galvaudé. J’ai tellement été un jazzman legit longtemps que j’ai le droit d'appeler quelque chose jazz qui n’est pas du jazz. Parce que c’est pas du jazz. C’est du gamer jazz! » — Une citation de Vincent Gagnon, Ping Pong Go

Celui qu’on appelle la plupart du temps P-E, explique que le son de Ping Pong Go peut rappeler le jazz-rock des années 70. On est loin de la musique intellectuelle, on est beaucoup plus dans le ludique.

Et le ping-pong dans tout ça? Lors de la création de l’album, les deux musiciens étaient entourés de claviers, d’une batterie et… d’une table de ping-pong!

L’album est disponible dès le 14 avril. Le spectacle de lancement se tiendra le mardi 26 avril au Studio Telus du Grand théâtre de Québec à 18 h et le lendemain à la Sala Rossa à Montréal à la même heure.