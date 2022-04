Le président s'est exprimé sur ce que nous voyons tous, ce qu'il estime clair comme le jour par rapport aux atrocités perpétrées sur le terrain , a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, pressée de questions sur les propos tenus la veille par Joe Biden.

Comme il l'a également noté hier, évidemment, il y aura un processus juridique […] pour déterminer formellement si les actes commis atteignent le niveau de génocide, a-t-elle ajouté.

Jusqu'à présent, l'administration Biden, à la Maison-Blanche, au département d'État ou au Pentagone, avait soigneusement évité le terme génocide .

C'est la troisième fois en moins d'un mois que la Maison-Blanche est appelée à clarifier des propos du président américain sur la guerre menée en Ukraine par la Russie alors que sa rhétorique va plus loin que la politique officielle des États-Unis adoptée par son administration.

Une reporter de CNN a même demandé à Mme Psaki s'il faudrait apposer un astérisque sur ses déclarations.

Quand le président a fait campagne, il a promis au peuple américain […] qu'il lui parlerait franchement. Ses commentaires d'hier, non pas une, mais deux fois, ceux sur les crimes de guerre, reflètent parfaitement cela. Ce qui est indiscutable, c'est l'horreur : le fait de prendre pour cible des civils, des hôpitaux, même des enfants , a-t-elle répondu.

Mardi, le président avait pour la première fois employé le terme génocide , presque comme une parenthèse, pour parler des agissements des troupes russes, au cours d'une allocution sur l'inflation dans une usine de l'Iowa.

Votre budget familial, votre capacité à faire le plein, rien de tout cela ne devrait dépendre du fait qu'un dictateur déclare la guerre et commette un génocide à l'autre bout du monde , avait glissé Joe Biden.

La porte-parole de la Maison-Blanche a éludé la question sur une possible improvisation de sa déclaration.

« Il est le président des États-Unis et le leader du monde libre, et il a le droit de faire connaître son point de vue quand il le souhaite. Nous ne devrions pas nous méprendre sur qui il est et où il se situe dans le mât totémique – c'est-à-dire tout en haut. »