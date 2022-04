Boralex lorgne le Bas-Saint-Laurent pour un nouveau développement éolien

Selon un avis de projet déposé au gouvernement du Québec il y a moins d'un mois, ce nouveau parc éolien pourrait contenir entre 60 et 80 éoliennes. Elles seraient réparties sur les territoires de Saint-Antonin, de Pohénégamook, de Saint-Elzéar-de-Témiscouata et tout juste au sud de Saint-Alexandre au Kamouraska.

La compagnie aimerait commencer la construction de ce nouveau parc en 2024 pour une mise en service en 2027. D'ici là, des consultations publiques seront nécessaires.

« On parle de turbines entre six et sept mégawatts, soit des turbines deux fois plus grosses que celles de parcs éoliens comme Nicola-Rioux. »