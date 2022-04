Le Mont Ti-Basse... toute l’année

Le Mont Ti-Basse investira près de 300 000 $ dans sa station de ski, dans l'objectif de devenir un centre récréotouristique quatre saisons.

La direction indique s’être procurée les moyens d’entamer son projet grâce à une mise de fonds du Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air (PAFSSPA) et du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI).

Le but, c’est d'augmenter la diversité de l’offre globale, mais particulièrement pour la saison estivale , avance le directeur de la station, Patrick Pelletier.

La bonification de l’offre récréotouristique consiste notamment à créer des sentiers de vélos de montagne, à aménager des espaces de camping, et à faciliter l’accès aux sentiers pédestres existants.

Le directeur de la montagne affirme avoir déjà commencé les études avec le Programme de mise en valeur intégrée PMVI pour entamer les travaux dès que possible.

Activités de clôture ce samedi

Pour souligner la fin de saison hivernale, la station célébrera avec l'aqua-ski 2022 et la chasse aux cocos de Pâques prévue le samedi 16 avril.

L'activité d'aqua ski du Mont Ti-Basse sera de retour le 16 avril (archives). Photo : Gracieuseté de René Méthot

L’aqua-ski revient en force après avoir eu lieu pour la dernière fois il y a deux ans. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire sur le site web du Mont Ti-Basse.

Le principe consiste à accumuler de la vitesse au haut d’une pente et de traverser la plus grande distance possible sur un le lac au bas de la piste. Si on avale de l’eau durant la glisse, il n’y a pas de soucis, c’est de l’eau potable! , ricane le directeur de la station.

Une chasse de cocos de Pâques aura aussi lieu à la station samedi.

Avec les informations de Xavier Bourassa