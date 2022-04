Le Manitoba ouvre un centre d’accueil pour les réfugiés ukrainiens

Le centre fournira de l’hébergement temporaire et des repas à des Ukrainiens qui n’auraient pas de lien avec le Manitoba.

Les réfugiés se verront offrir de l’aide pour l’accès aux soins de santé ainsi que des services pour faciliter leur immigration au Manitoba, entre autres par le biais de formations linguistiques ou l’accès au marché du travail. Des bénévoles seront sur place pour les accueillir dans leur langue maternelle.

Nous accueillerons les Ukrainiens qui souffrent de pertes inimaginables à cœur et à bras ouverts, et nous les soutiendrons en leur offrant une gamme complète de mesures de soutien, notamment en matière de logement, des soins de santé et de santé mentale, d’éducation, de garde d’enfants, d’aide sociale, de services linguistiques et d’aide à l’emploi , indique la première ministre Heather Stefanson dans un communiqué de presse.

Nous accueillerons autant d’Ukrainiens que nous le pourrons. Un Manitobain sur sept est de descendance ukrainienne, mais, pendant cette terrible épreuve, nous sommes tous Ukrainiens , ajoute-t-elle.

Le centre voit le jour grâce à une collaboration entre la province, la section manitobaine du Congrès des Ukrainiens Canadiens ainsi que d’autres organismes communautaires, précise la province dans le communiqué.

Le Manitoba a versé 800 000 $ en aides humanitaires à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe.